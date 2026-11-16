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Odlazak Džensena Huanga sa čela kompanije Nvidia izazvao je reakciju koja prevazilazi uobičajene promene u rukovodstvu velikih kompanija. Više od 175.000 ljudi podržalo je otvoreni poziv da se suosnivač vrati na svoju funkciju, a među njima je i Ilon Mask. Zahtev je upućen upravnom odboru, uz predlog da Huang ponovo preuzme vođenje kompanije dok se ne razjasne sve okolnosti njegovog odlaska.

Za njegove pristalice stvar je jednostavna: Nvidia nije obična tehnološka kompanija, a Huang nije direktor kojeg je lako zameniti. Tokom više od tri decenije izgradio je poslovnu imperiju koja danas ima ključnu ulogu u razvoju veštačke inteligencije. Ipak, veliki broj potpisa ne znači da će uprava promeniti odluku. Pred kompanijom je mnogo ozbiljnije pitanje – da li je moguće vratiti čoveka čiji je odlazak već otvorio toliko kontroverzi?

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U Silicijumskoj dolini pokušavaju da organizuju njegov povratak

Pojedini uticajni ljudi iz tehnološke industrije navodno već pokušavaju da okupe podršku za Huangov povratak. Ideja je da se izvrši pritisak na upravni odbor i pronađe način da se odluka promeni. U toj inicijativi razmatra se i mogućnost traženja podrške američke administracije, što pokazuje koliko je slučaj prerastao okvire interne kadrovske promene.

Deo zaposlenih i poslovnih partnera smatra da bi Nvidia mogla da izgubi mnogo više od svog dosadašnjeg direktora. Huang je godinama lično gradio odnose sa ključnim ljudima u industriji, pregovarao o velikim poslovima i povezivao kompanije koje danas zavise od tehnologije Nvidije. Njegove pristalice strahuju da se takvo poverenje ne može jednostavno preneti na novog rukovodioca.

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Mask upozorava - Nvidia gubi važne poslovne veze

Ilon Mask posebno je isticao značaj Huangovih ličnih odnosa sa poslovnim partnerima. Prema njegovom mišljenju, deo važnih dogovora u tehnološkoj industriji zasniva se na međusobnom poverenju, a ne samo na formalnim ugovorima. Huang je tokom godina izgradio mrežu kontakata koja obuhvata proizvođače čipova, tehnološke gigante i kompanije koje ulažu milijarde u infrastrukturu za veštačku inteligenciju.

Mask je ranije poručio i da bi mu bila čast da zaposli bivšeg šefa Nvidije. Njegova podrška otvorenom pozivu zato ima dodatnu težinu, posebno u trenutku kada se kompanija nalazi pred važnom promenom rukovodstva. Ipak, nije jasno koliko bi poslovnih partnera zaista promenilo odnos prema Nvidiji ukoliko Huang ne bi bio vraćen. Ono što je sigurno jeste da će njegov naslednik morati da sačuva odnose koje je bivši direktor gradio decenijama.

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Istraga i kontroverze dodatno komplikuju njegov povratak

Huangov odlazak pratio je niz kontroverzi, uključujući izveštaje o njegovim privatnim odnosima i slučaj Alis Huang, poslovne žene iz Singapura koju američke vlasti sumnjiče za prikupljanje informacija u korist Kine. Ona nije u srodstvu sa direktorom Nvidije. Optužbe o špijunaži nisu javno dokazane, ali su otvorile ozbiljna pitanja o mogućim bezbednosnim rizicima i kontaktima povezanim sa poslovanjem kompanije na azijskom tržištu.

Zbog toga se okolnosti njegovog odlaska dodatno proveravaju, a povratak ne zavisi samo od podrške zaposlenih i ljudi iz industrije. Važno je i kako će se završiti nezavisna istraga i kakvu će odluku doneti upravni odbor. Povratak Huanga mogao bi da smiri deo zaposlenih i partnera, ali bi istovremeno otvorio pitanje da li kompanija može da nastavi bez posledica nakon svega što se dogodilo.

Foto: ChatGPT

Nvidia mora da odluči može li da nastavi bez svog osnivača

Privremeno rukovođenje kompanijom preuzela je dugogodišnja finansijska direktorka Kolet Kres, dok Nvidia traži trajno rešenje. Ona sada mora da obezbedi kontinuitet poslovanja u trenutku kada potražnja za AI čipovima raste, a konkurencija pokušava da zauzme deo tržišta. Novi direktor neće naslediti samo funkciju već i odgovornost za poslovnu strategiju koju je Huang razvijao više od tri decenije.

Najveći problem za Nvidiju možda neće biti pronalaženje novog direktora, već očuvanje poverenja koje je Huang imao među zaposlenima, partnerima i kupcima. Otvoreni poziv sa više od 175.000 potpisa pokazuje da njegov odlazak nije prošao nezapaženo. Ipak, dok upravni odbor ne donese odluku, povratak ostaje samo zahtev. Nvidia se sada nalazi pred izborom koji bi mogao da odredi njen pravac u narednim godinama.