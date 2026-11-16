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Meta je kažnjena sa 805 miliona evra jer je Facebook aplikacija za Android pristupala fotografijama, video-snimcima i povezanim metapodacima sa telefona korisnika bez njihove posebne i dovoljno jasno objašnjene saglasnosti. Sporna funkcija služila je za predlaganje fotografija i snimaka koje bi korisnici mogli da objave na Facebooku, ali je problem bio u tome što je pristup galeriji bio uključen u podrazumevanim podešavanjima.

Funkcija je dostupna od 2023. godine, a korisnicima je predstavljena kao način da lakše pronađu sadržaj za objavljivanje. Međutim, prema nalazima italijanskog regulatora, obaveštenja nisu jasno objašnjavala da aplikacija može da pristupa fotografijama i video-snimcima sa njihovih uređaja. Korisnik je tako mogao da odobri dozvolu, a da pritom ne razume u potpunosti kakav pristup daje Facebooku.

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Jedna dozvola za mnogo više podataka

Spor nije nastao samo zbog toga što je Facebook tražio pristup fotografijama, već i zbog načina na koji je to radio. Umesto da korisnicima zatraži posebnu saglasnost za funkciju predlaganja sadržaja, aplikacija se oslanjala na opštu dozvolu za pristup galeriji, koja je važila i za druge funkcionalnosti. Objašnjenje koje su korisnici dobijali bilo je previše uopšteno da bi mogli jasno da razumeju za šta će njihove fotografije biti korišćene.

Kada bi odobrili pristup galeriji, aplikacija je mogla da dođe do celokupne zbirke fotografija i video-snimaka, zajedno sa pratećim metapodacima. Korisnici, prema oceni regulatora, nisu imali dovoljno informacija da provere koji se podaci zaista koriste i u koju svrhu. Upravo je ta razlika između tehnički odobrene dozvole i stvarno informisanog pristanka bila ključna u postupku protiv Mete.

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Oko 20 miliona korisnika bilo obuhvaćeno

Istraga je pokrenuta u julu 2025. godine, nakon prijave organizacije za zaštitu potrošača. Italijanski regulator procenjuje da je spornom praksom bilo obuhvaćeno oko 20 miliona korisnika Android uređaja u toj zemlji. Prilikom određivanja kazne uzeti su u obzir broj pogođenih korisnika, trajanje prakse i nivo saradnje kompanije tokom istrage.

Meta je dobila rok od 60 dana da promeni način rada funkcije. To znači da ona mora da bude isključena po podrazumevanim podešavanjima, a korisnicima će biti potrebna posebna saglasnost, uz jasno objašnjenje zbog čega se traži pristup fotografijama. Obaveza se odnosi i na ljude koji su ranije već dozvolili Facebooku pristup galeriji, što znači da prethodno odobrenje neće automatski biti dovoljno za nastavak korišćenja ove funkcije.

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Meta najavila žalbu na kaznu

Kompanija Meta najavila je žalbu, ocenjujući kaznu kao nesrazmernu. Iz kompanije tvrde da je reč o jednostavnoj funkciji koja korisnicima olakšava deljenje fotografija i video-snimaka, kao i da Facebook ne može da pristupi galeriji bez dozvole koju korisnik odobri na svom uređaju. Međutim, regulator smatra da sama tehnička dozvola nije dovoljna ako korisnik nije jasno obavešten o tome kako će njegovi podaci biti korišćeni.

Evropska pravila o zaštiti podataka zahtevaju da pristanak bude slobodan i informisan. To znači da korisnik mora da razume šta odobrava, čak i kada se podaci ne šalju sa uređaja ili kada nije dokazano da je nastala konkretna šteta. U ovom slučaju, problem nije bio samo u pristupu fotografijama, već u tome što korisnici nisu dobili dovoljno jasne informacije da bi mogli da donesu stvarnu odluku.

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Istraga nije obuhvatila obuku veštačke inteligencije

Jedno od pitanja koje bi moglo dodatno da zabrine korisnike jeste da li su fotografije iz galerija korišćene za obuku modela veštačke inteligencije. Međutim, italijanska istraga nije se bavila tim pitanjem, a Meta negira da je fotografije na taj način koristila. Zbog toga se kazna od 805 miliona evra ne može predstavljati kao potvrda da su privatne fotografije korišćene za treniranje AI sistema.

Regulator je, ipak, najavio mogućnost odvojene provere nove funkcije uvedene 2026. godine, koja omogućava obradu sadržaja iz galerije u oblaku. To bi moglo da otvori novo pitanje o granicama pristupa privatnim podacima i načinu na koji tehnološke kompanije traže dozvolu za njihovu obradu. Za korisnike je najvažnije da provere koje dozvole daju aplikacijama i da ne pretpostavljaju da odobravanje jedne funkcije znači i potpuno razumevanje svih načina na koje aplikacija može da koristi njihove podatke.