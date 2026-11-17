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Apple je počeo da testira dnevna ograničenja za pojedine napredne funkcije Siri i sistema Apple Intelligence. Promena se pojavila u beta verzijama operativnih sistema iOS 27.3, iPadOS 27.3 i macOS 27.3, a odnosi se na funkcije koje zahtevaju zahtevniju obradu u oblaku. Osnovne komande Siri i dalje bi trebalo da budu besplatne i neograničene, tako da korisnici neće morati da plaćaju pretplatu za uobičajena pitanja i jednostavne zadatke.

Ograničenja će se, međutim, odnositi na naprednije mogućnosti, poput zahteva koji povezuju više koraka i lični kontekst, kao i na generisanje i uređivanje fotografija. Apple takođe testira kvote za automatizacije u aplikaciji Shortcuts koje koriste njegove cloud modele, kao i za aplikacije drugih proizvođača koje se oslanjaju na iste sisteme. To znači da bi ograničenja mogla da obuhvate širi krug funkcija, a ne samo razgovor sa Siri.

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Najzahtevnije funkcije trošiće kvotu

Jedna od četiri kategorije obuhvata složene zahteve Siri koji zahtevaju razumevanje ličnog konteksta i izvršavanje više povezanih koraka. Druga se odnosi na alate za generisanje i obradu slika, uključujući mogućnost da se fotografije u aplikaciji Photos dopune, prošire ili dorade. Takve operacije zahtevaju više računarske snage od običnih glasovnih komandi, zbog čega ih Apple sada izdvaja u posebne kategorije potrošnje.

Preostale kategorije obuhvataju automatizacije u aplikaciji Shortcuts koje koriste modele Apple Foundation Cloud i Cloud Pro, kao i aplikacije drugih kompanija koje pristupaju tim modelima. Apple još nije objavio tačan broj dozvoljenih zahteva dnevno. Kvota će zavisiti od vrste zadatka, pa se ne očekuje da će svaka AI funkcija trošiti isti deo raspoloživog limita. Korisnici bi trebalo da dobijaju obaveštenja kada se približe granici, kao i kada je dostignu.

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iCloud+ donosi više AI zahteva

Korisnici koji nemaju odgovarajuću pretplatu moraće da sačekaju resetovanje dnevne kvote kako bi nastavili da koriste ograničene funkcije. Apple, međutim, planira da postojeće iCloud+ pakete iskoristi kao način za povećanje dnevnih limita, bez promene njihovih trenutnih cena. Paket od 200 GB, koji u SAD košta 2,99 dolara mesečno, trebalo bi da donese dvostruko veći limit, dok će pretplata od 2 TB za 9,99 dolara omogućiti pet puta više korišćenja.

Najskuplji paketi donose još veće kvote. Pretplata od 6 TB, koja košta 29,99 dolara mesečno, trebalo bi da omogući deset puta više korišćenja, dok paket od 12 TB za 59,99 dolara donosi dvadesetostruko povećanje. Paket od 50 GB izuzet je iz ovog sistema. Važno je i to da se radi o većem broju AI zahteva, a ne o neograničenom pristupu svim funkcijama.

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Porodična pretplata ima zajedničku kvotu

Korisnici koji dele iCloud+ pretplatu sa članovima porodice neće dobiti zasebne AI limite za svakog člana. Umesto toga, svi će koristiti zajednički fond, a kvota će se trošiti po principu „ko prvi iskoristi“. To znači da bi jedan član porodice mogao da potroši značajan deo raspoložene količine, ostavljajući drugima manje prostora za korišćenje naprednih funkcija do sledećeg resetovanja.

Ovakav model mogao bi da bude posebno nezgodan za domaćinstva u kojima više ljudi redovno koristi Apple Intelligence. Veći iCloud+ paket povećava ukupnu kvotu, ali ne rešava pitanje kako će se ona raspoređivati među članovima. Apple za sada nije objavio sve detalje o načinu obračuna potrošnje, pa ostaje da se vidi kako će sistem izgledati u konačnoj verziji.

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Apple već testira dodatno plaćanje za AI

Ograničavanje AI funkcija nije jedini način na koji Apple pokušava da uvede naplatu za intenzivnije korišćenje svojih modela. Kompanija je prethodne nedelje dodala opciju „Buy More Usage“ u aplikaciju Logic Pro, preko koje korisnici mogu da kupe dodatne pakete za inteligentnog asistenta. Paket od 49,99 dolara trebalo bi da bude deo šireg sistema dodatne potrošnje, a slična mogućnost očekuje se i u drugim aplikacijama.

Među aplikacijama koje bi mogle da dobiju takve pakete nalaze se Pixelmator Pro, Final Cut Pro, Motion, Pages, Keynote i Numbers. Apple tako postepeno razdvaja osnovno korišćenje svojih AI funkcija od intenzivnije upotrebe koja zahteva dodatne resurse. Za sada je reč o testiranju, a kompanija još nije objavila konačne dnevne kvote niti datum kada bi novi sistem mogao da stigne do svih korisnika.