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Upravni odbor kompanije Nvidia osnovao je poseban komitet za nadzor nacionalne bezbednosti i kontrole izvoza. Novo telo biće zaduženo za praćenje bezbednosnih politika, poštovanja međunarodnih trgovinskih pravila i rizika povezanih sa poslovanjem na globalnom tržištu. To je prvi veći potez kompanije u oblasti korporativnog upravljanja nakon odlaska Džensena Huanga sa mesta direktora.

Komitet će imati direktan uvid u rad postojećih timova za nacionalnu bezbednost i usklađenost sa pravilima međunarodne trgovine. Oni će izveštavati novi odbor, dok će privremena direktorka Kolet Kres nastaviti da nadgleda svakodnevne operacije. Komitet će se sastajati najmanje jednom u tri meseca, uključujući sastanke sa rukovodstvom i posebne sednice bez prisustva menadžmenta.

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Ko će nadgledati bezbednost

Na čelu novog komiteta biće Suzan Nora Džonson, članica upravnog odbora i bivša potpredsednica Goldman Sachsa. U njegovom sastavu biće i Stiven Nil, nekadašnji direktor advokatske kancelarije Cooley, kao i Džon Dabiri, profesor Kalifornijskog instituta za tehnologiju (Caltech). Nvidia planira da angažuje i nezavisne stručnjake za pravo, nacionalnu bezbednost i međunarodnu trgovinu.

Njihov zadatak neće biti ograničen samo na proveru dokumentacije i procedura. Komitet treba da nadgleda način na koji Nvidia procenjuje rizike povezane sa naprednim poluprovodnicima i njihovom primenom u sistemima veštačke inteligencije. Kompanija smatra da razvoj naprednih čipova i sve moćnijih AI sistema otvara nova pitanja nacionalne bezbednosti, zbog čega želi direktniji nadzor upravnog odbora nad tim oblastima.

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Kina ostaje najveći izazov

Odluka dolazi u trenutku kada Vašington pooštrava kontrolu pristupa Kine najnaprednijim AI procesorima. Američka administracija najavila je dodatna ograničenja za izvoz čipova kompanija poput Nvidije, dok se predsednik Donald Tramp pripremao za razgovore sa kineskim predsednikom Si Đinpingom. Pitanje tehnologije postalo je jedan od ključnih elemenata odnosa dve najveće svetske ekonomije.

Nvidia se već duže vreme nalazi između američkih bezbednosnih zahteva i interesa za kinesko tržište. Džensen Huang ranije je zagovarao mogućnost prodaje naprednijih procesora kineskim kupcima, uz argument da bi američke kompanije trebalo da zadrže tehnološku prednost i prisustvo na globalnom tržištu. Međutim, američke vlasti istražuju mogućnost da su pojedini Nvidia čipovi preko posrednika završavali u Kini, uprkos izvoznim ograničenjima. Kompanija Megaspeed, povezana sa tim slučajem, negira kršenje zakona.

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Odlazak Huanga promenio odnose u kompaniji

Formiranje komiteta dolazi i nakon velike krize u rukovodstvu Nvidije. Upravni odbor prihvatio je ostavku Džensena Huanga, navodeći da je njegovo privatno ponašanje bilo u suprotnosti sa pravilima i standardima kompanije. Huang je kasnije poručio da bi se vratio na mesto direktora ukoliko odbor proceni da je to najbolje za kompaniju, zaposlene i akcionare. Ipak, predsednik odbora Harvi Džons jasno je stavio do znanja da Nvidia ne planira njegov povratak.

Pritisak na kompaniju dodatno je pojačan izveštajima o Huangovim odnosima, uključujući vezu sa kineskom poslovnom ženom Alis Huang, čije veze sa kineskim obaveštajnim strukturama proveravaju američke službe. Za sada nije javno utvrđeno da je ona špijunirala za Kinu niti da je Nvidia učestvovala u nezakonitim aktivnostima. Kompanija je takođe saopštila da će sarađivati sa nadležnim institucijama i nezavisnim stručnjacima.

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Pritisak raste i na finansijskom planu

Kriza se odrazila i na tržišnu vrednost Nvidije. Akcije kompanije bile su pod pritiskom još pre izbijanja afere, zbog zabrinutosti investitora oko tempa ulaganja u AI infrastrukturu i zaduživanja koje prati izgradnju data-centara. Od oktobarskog rekordnog nivoa do tada je tržišna vrednost kompanije pala za približno dva biliona dolara, odnosno oko 30 odsto, prema podacima navedenim u izveštaju.

Nvidia je istovremeno objavila snažne poslovne rezultate i prognozu prihoda od oko 130 milijardi dolara za četvrti kvartal, ali to nije uklonilo zabrinutost investitora. Dodatnu neizvesnost donela je i vest da američka Komisija za hartije od vrednosti (SEC), prema pisanju Wall Street Journala, istražuje da li je Nvidia dovoljno jasno obaveštavala investitore o relevantnim rizicima. Formiranje novog komiteta zato predstavlja pokušaj da kompanija ojača nadzor nad poslovanjem u trenutku kada se njeni proizvodi, trgovinski odnosi i upravljanje nalaze pod pojačanim nadzorom.