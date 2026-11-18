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Meta testira Direct, novu samostalnu aplikaciju koja izdvaja Instagramovu funkciju direktnih poruka iz glavne platforme. Ideja je jednostavna: korisnici koji Instagram uglavnom koriste za dopisivanje sada mogu da razgovaraju sa prijateljima bez pregledanja objava, Reels snimaka i ostalog sadržaja na društvenoj mreži. Aplikacija je namenjena individualnim i grupnim razgovorima, a trenutno se testira na Android i iOS uređajima u Turskoj i Tajlandu.

Ovaj potez predstavlja pokušaj Mete da zadrži ljude koji Instagram doživljavaju prvenstveno kao servis za razmenu poruka. Umesto da ih prepusti drugim aplikacijama, kompanija im nudi zaseban prostor za komunikaciju unutar sopstvenog ekosistema. Direct tako dobija jasnu ulogu: dopisivanje bez ostatka Instagrama, uz zadržavanje poznatih kontakata i razgovora.

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Radi i bez Instagram naloga

Korisnici koji već imaju Instagram mogu da se prijave postojećim korisničkim imenom i lozinkom. Njihovi razgovori biće sinhronizovani između Instagrama i Directa, tako da prelazak na novu aplikaciju ne znači gubitak ranijih konverzacija. Poruke će moći da nastave da koriste na oba mesta, bez potrebe da ručno prebacuju kontakte i istoriju razgovora.

Zanimljivija mogućnost namenjena je ljudima koji nemaju Instagram nalog. Oni mogu da naprave Direct profil koristeći samo imejl-adresu ili broj telefona. Ipak, postoje ograničenja: bez Instagram naloga, druge osobe moraju biti među njihovim kontaktima ili već povezane sa njima da bi mogle da započnu razgovor ili ih dodaju u grupu. Meta na taj način pokušava da omogući samostalno korišćenje aplikacije, ali i da ograniči neželjene poruke.

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Više opcija za personalizaciju razgovora

Direct donosi poznate funkcije iz Instagramovog sistema za poruke, ali i dodatne mogućnosti za prilagođavanje razgovora. Korisnici mogu da reaguju na poruke, šalju glasovne snimke i koriste emotikone. Funkcija Draw omogućava crtanje i skiciranje direktno unutar razgovora, bez potrebe za posebnom aplikacijom za obradu slike.

Tu su i Notes, kratke statusne poruke koje se prikazuju na vrhu prijemnog sandučeta, kao i mogućnost pravljenja personalizovanih stikera. Korisnici mogu da dodaju zvučne efekte glasovnim odgovorima, uključujući zvuke smeha publike ili efekat podvodnog govora. Razgovori mogu da dobiju i sopstvene vizuelne teme, čime Meta pokušava da komunikaciju učini ličnijom i prepoznatljivijom.

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Meta uvodi zaštitu za mlađe korisnike

Kompanija navodi da je bezbednost ugrađena u Direct od samog početka. Samo osobe iz korisnikovih kontakata ili ljudi sa kojima je već povezan mogu da započnu razgovor ili ga dodaju u grupu. Korisnici u svakom trenutku mogu da prijave, blokiraju, ograniče ili uklone kontakte, što bi trebalo da smanji mogućnost neželjene komunikacije.

Posebna pažnja posvećena je tinejdžerima. Meta planira da koristi tehnologiju za prepoznavanje potencijalno neprimerenih interakcija sa mlađim korisnicima, dok roditelji mogu da koriste alate za nadzor kako bi videli sa kim njihova deca razgovaraju, menjali bezbednosna podešavanja i postavljali dnevna ograničenja korišćenja. Minimalna starost za korišćenje Directa je 13 godina, a tinejdžeri koji se prijavljuju Instagram nalogom zadržavaju iste zaštitne mere koje važe za Instagram Teen Accounts.

Mobilni telefon, tinejdžerka Foto: Shutterstock

Meta još ne otkriva plan širenja

Direct je za sada dostupan samo korisnicima u Turskoj i Tajlandu, na Android i iOS uređajima. Meta nije objavila kada bi aplikacija mogla da stigne u druge zemlje, niti da li će testiranje biti prošireno na dodatna tržišta. Zbog toga korisnici u ostatku sveta još ne mogu da računaju na zvaničan datum dostupnosti.

Nova aplikacija otvara i pitanje odnosa između tri velika Metina servisa za komunikaciju: Directa, Messengera i WhatsAppa. Kompanija već poseduje dve veoma rasprostranjene platforme za dopisivanje, ali sada pokušava da izdvoji i Instagramovu publiku koja želi samo poruke. Ako testiranje bude uspešno, Direct bi mogao da postane treći veliki deo Metinog sistema za komunikaciju, namenjen korisnicima koji žele Instagram razgovore bez samog Instagrama.