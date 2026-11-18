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Sistemi za otključavanje automobila bez klasičnog korišćenja ključa postali su standardna pogodnost kod mnogih novijih vozila. Dovoljno je da vlasnik priđe automobilu sa ključem u džepu ili torbi, a vrata se otključavaju pritiskom na dugme ili automatski, zavisno od modela. Međutim, upravo ta bežična komunikacija otvara prostor za jednu od najneobičnijih metoda krađe automobila - takozvani relay napad.

Za razliku od klasične krađe, lopovi ne moraju da razbijaju prozor, obijaju bravu ili dolaze u kontakt sa originalnim ključem. Oni koriste uređaje koji mogu da prenesu i pojačaju radio-signal između ključa i automobila. Vozilo tada može da registruje signal kao da se vlasnik nalazi neposredno pored vrata, iako je ključ zapravo u kući, na primer na stolu u dnevnoj sobi.

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Krađa može da traje manje od minuta

Ovakav napad najčešće uključuje dve osobe. Jedna se približava automobilu sa uređajem koji komunicira sa vozilom, dok druga pokušava da registruje signal ključa koji se nalazi u blizini kuće. Sistem prenosi signal između dve lokacije, zbog čega automobil može da poveruje da je originalni ključ dovoljno blizu da odobri otključavanje i pokretanje motora.

Najveći problem za vlasnika jeste to što vozilo često ne pokazuje očigledne znakove provale. Nema razbijenog stakla, oštećene brave niti tragova nasilnog ulaska. Kada sistem prihvati signal, lopovi mogu da otvore vrata i pokrenu automobil, a ceo postupak, prema opisu ove metode, može da traje kraće od 60 sekundi. Zbog toga vlasnik ponekad tek kasnije shvati da vozila više nema.

Foto: ChatGPT

Nisu ugroženi samo luksuzni automobili

Luksuzni SUV modeli posebno su zanimljivi lopovima, ali problem nije ograničen samo na skupa vozila. Svaki automobil koji koristi ranjivu verziju bežičnog sistema za pristup može biti potencijalna meta. Relay napadi takođe nisu jedina pretnja: postoje i uređaji koji ometaju radio-signal, zbog čega automobil može ostati otključan iako vlasnik misli da je aktivirao centralno zaključavanje.

Druga metoda uključuje hvatanje i kopiranje signala koji emituje ključ, što kriminalcima može omogućiti kasniji pristup vozilu. Važno je razlikovati ove napade jer ne funkcionišu na isti način. Zajedničko im je to što iskorišćavaju bežičnu komunikaciju između automobila i ključa, pa klasične mere poput zaključavanja vrata ne predstavljaju uvek dovoljnu zaštitu.

Foto: Shutterstock

Faradejeva torbica blokira signal

Jedna od najjednostavnijih mera zaštite jeste Faradejeva torbica, odnosno futrola sa metalnom mrežicom koja blokira radio-signal ključa. Kada se ključ odloži u takvu futrolu, uređaji za relay napad ne bi trebalo da mogu da registruju njegov signal. Važno je proveriti da torbica zaista funkcioniše, jer oštećena ili nekvalitetna zaštita može da propusti signal i ostavi vozilo ranjivim.

Pojedini proizvođači automobila nude i režim mirovanja ključa, kojim se privremeno isključuje njegov bežični predajnik. Ako vaš model podržava ovu opciju, vredi proveriti uputstvo za upotrebu i način njenog aktiviranja. Dodatnu zaštitu pruža parkiranje u garaži, posebno kada se ključ ne ostavlja neposredno uz spoljašnji zid ili vrata kuće.

Foto: ChatGPT

Kako dodatno zaštititi automobil

Najbolja zaštita ne oslanja se na samo jednu meru. Ključ je preporučljivo držati u Faradejevoj torbici kada se ne koristi, proveriti da li automobil ima opciju isključivanja bežičnog signala i koristiti garažu kada je dostupna. Tako se smanjuje mogućnost da neko spolja registruje signal koji ključ emituje dok se nalazi u domu.

Vlasnici bi trebalo i da provere kako se njihov automobil ponaša prilikom zaključavanja. Ne treba se oslanjati samo na zvuk ili pretpostavku da je vozilo zaključano, već proveriti vrata i potvrditi da je sistem zaista aktiviran. Keyless tehnologija donosi praktičnost, ali bežični pristup zahteva i dodatnu pažnju. Nekoliko jednostavnih navika može značajno da oteža posao lopovima koji pokušavaju da iskoriste signal vašeg ključa.