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Evropska komisija preliminarno je utvrdila da platforma Temu krši Zakon o digitalnim uslugama (DSA), jer nije uspostavila dovoljno efikasne mere za sprečavanje prodaje nezakonitih proizvoda i robe koja ne ispunjava evropske bezbednosne standarde. Istraga je pokazala ozbiljne nedostatke u kontroli proizvoda, moderiranju oglasa i kažnjavanju trgovaca koji ne poštuju pravila. Slučaj je posebno značajan zbog ogromnog broja artikala koje platforma svakodnevno nudi evropskim kupcima.

Problem nije samo u tome što se na platformi mogu pojaviti sporni proizvodi, već i u načinu na koji se proverava njihova bezbednost pre nego što stignu do kupaca. Komisija smatra da postojeći sistem ne prepoznaje dovoljno dobro rizike povezane sa pojedinim kategorijama robe. To otvara pitanje koliko su kupci zaista zaštićeni kada naručuju proizvode po veoma niskim cenama, posebno kada je reč o artiklima namenjenim deci ili uređajima koji se priključuju na električnu mrežu.

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Igračke, elektronika i kozmetika pod lupom

Jedan od glavnih problema odnosi se na dokumentaciju kojom prodavci treba da potvrde bezbednost svojih proizvoda. Prema preliminarnim nalazima, Temu zahteva izveštaje o ispitivanju bezbednosti za veoma mali deo artikala, a čak i kada prodavci dostave dokumentaciju, ona se često ne proverava. Komisija je posebno ukazala na igračke, elektronske uređaje i kozmetiku, kategorije koje mogu predstavljati ozbiljan rizik ako ne ispunjavaju propisane standarde.

Dodatni problem je način sprovođenja fizičkih kontrola. Iako platforma prepoznaje pojedine kategorije kao rizične, ne daje im odgovarajući prioritet prilikom provera. Komisija navodi i da se rezultati kontrola često ne prate dovoljno ozbiljno, čak ni kada ukažu na nepravilnosti. Drugim rečima, sistem može da prepozna da određena roba zahteva dodatnu pažnju, ali ne reaguje uvek dovoljno brzo i odlučno da bi sprečio njenu prodaju.

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Moderiranje oglasa ne funkcioniše dovoljno dobro

Evropska komisija osporava i sistem za moderiranje sadržaja na platformi. Prema njenim nalazima, kontrola se previše oslanja na informacije koje prodavci navode u oglasima i na proveru usklađenosti sa pravilima same platforme, umesto na stvarnu bezbednost proizvoda. Takav pristup može da propusti artikle koji na prvi pogled deluju ispravno predstavljeno, ali ne ispunjavaju evropske zahteve.

Problem dodatno povećava broj oglasa koji se svakodnevno pojavljuju. Broj zaposlenih koji ručno proveravaju sadržaj nije rastao istim tempom kao količina ponude, zbog čega ljudska kontrola ne prati širenje platforme. Kada se tome dodaju nedovoljno efikasni automatski sistemi za prepoznavanje spornih proizvoda, mogućnost da nebezbedna roba ostane dostupna kupcima postaje još veća.

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Trgovci mogu da zaobiđu kazne

Treći veliki problem odnosi se na način kažnjavanja prodavaca koji krše pravila. Komisija smatra da Temu sankcije uglavnom izriče pojedinačnim internet prodavnicama, a ne trgovcima koji stoje iza njih. To ostavlja prostor za jednostavno zaobilaženje zabrana: kada jedna prodavnica bude zatvorena, isti trgovac može da nastavi poslovanje preko drugog naloga.

Regulatori upozoravaju i da prodavci mogu da naprave veliki broj ozbiljnih prekršaja pre nego što platforma konačno suspenduje njihove prodavnice. Takav sistem ne predstavlja dovoljno snažnu prepreku za ponavljanje nepravilnosti. Umesto da trgovac snosi posledice svog ponašanja na celoj platformi, kazna može da pogodi samo jedan njegov nalog, dok se prodaja nastavlja pod drugim imenom.

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Kazna može dostići šest odsto prihoda

Temu sada ima pravo da pregleda dokumentaciju iz istrage i odgovori na preliminarne nalaze Evropske komisije. To znači da konačna odluka još nije doneta i da kompanija može da iznese svoju odbranu. Ukoliko regulator nakon razmatranja svih dokaza potvrdi kršenje Zakona o digitalnim uslugama, može da donese odluku o neusklađenosti i izrekne kaznu koja može dostići šest odsto ukupnog godišnjeg svetskog prihoda platforme.

Pored novčane kazne, Evropska komisija može da naloži i konkretne mere kojima bi Temu morao da otkloni utvrđene nedostatke. Ovo nije prvi sukob platforme sa evropskim regulatorima: još jedan postupak već je doveo do kazne od 200 miliona evra zbog propusta u proceni rizika povezanih sa prodajom nezakonitih proizvoda. Novi slučaj, međutim, odnosi se na nešto konkretnije – na to da li platforma zaista preduzima dovoljno efikasne korake da spreči pojavljivanje takve robe pred kupcima.