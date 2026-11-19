Slušaj vest

Kineski električni komercijalni avion CE-25A uspešno je obavio prvi let sa posadom 14. novembra 2026. godine u gradu Binžou, u istočnoj kineskoj provinciji Šandong. Tokom probnog leta u letelici su se nalazila dva pilota i jedan inženjer za testiranje. Prema saopštenju proizvođača, avion je radio normalno, a svi pokazatelji performansi bili su u skladu sa očekivanjima.

Ovaj let predstavlja važnu fazu u razvoju projekta, jer je CE-25A prvi električni komercijalni avion kompanije COMAC. Letelica je prvenstveno projektovana za međugradski prevoz putnika, što znači da nije namenjena dugolinijskim letovima između udaljenih kontinenata, već kraćim regionalnim relacijama.

Foto: Shutterstock

Može da preveze 19 putnika

CE-25A ima maksimalnu poletnu masu od 10 tona i kapacitet od 19 putnika. Njegova brzina krstarenja iznosi 300 kilometara na čas, dok je predviđena visina krstarenja 2.400 metara. Deklarisani domet iznosi 400 kilometara, što ga svrstava u kategoriju letelica namenjenih kraćim putničkim linijama.

Takve karakteristike mogle bi da budu interesantne za povezivanje gradova na manjim udaljenostima, gde je potrebno obezbediti redovan prevoz bez korišćenja velikih putničkih aviona. Ipak, prvi let sa posadom predstavlja tek jednu od faza razvoja. Da bi avion počeo komercijalno da prevozi putnike, potrebno je da prođe odgovarajuće postupke ispitivanja i sertifikacije.

1/9 Vidi galeriju Prvi električni avion prvi put poleteo sa posadom Foto: printscreen YT

Pre toga je leteo potpuno autonomno

CE-25A je prvi autonomni let bez posade obavio još 2. februara 2026. godine. Od tada je završio ukupno 19 validacija autonomnih letova, čime je postepeno proveravana njegova sposobnost samostalnog upravljanja u različitim fazama leta.

Prelazak sa autonomnih proba na let sa pilotima predstavlja dodatni korak u proveri sistema i ponašanja letelice u realnim uslovima. Ovoga puta u avionu su se nalazili i piloti i inženjer za testiranje, a proizvođač je nakon leta saopštio da su svi pokazatelji bili u očekivanim granicama.

Iza projekta stoje COMAC i CATL

Razvoj aviona CE-25A zajednički sprovode COMAC, kineski proizvođač baterija CATL, Univerzitet Đaotong u Šangaju i drugi partneri. Učešće kompanije CATL posebno je značajno zbog njene specijalizacije za baterijske tehnologije, koje predstavljaju jednu od ključnih komponenti električnog vazduhoplovstva.

Projekat povezuje iskustvo proizvođača aviona sa znanjem kompanija i akademskih institucija koje rade na razvoju energetskih sistema. Cilj je stvaranje električne letelice koja može da obavlja komercijalni prevoz na kraćim relacijama. Ipak, uspešan razvoj takvog aviona zavisi i od pouzdanosti baterija, bezbednosti sistema i mogućnosti održavanja tokom redovne upotrebe.

Foto: Shutterstock

Počeo postupak za sertifikaciju

Civilna uprava za vazduhoplovstvo Kine prihvatila je zahtev kompanije COMAC za izdavanje sertifikata tipa za CE-25A. To znači da je zvanično započet važan deo procesa kojim se proverava da li konstrukcija i sistemi aviona ispunjavaju propisane zahteve za bezbednost i upotrebu.

Prihvatanje zahteva, međutim, ne znači da je avion već dobio dozvolu za komercijalni prevoz putnika. Pred njim su dalja ispitivanja i postupak sertifikacije, nakon kojih će biti jasnije kada bi mogao da uđe u redovnu upotrebu. Prvi let sa posadom zato predstavlja značajnu prekretnicu, ali ne i završetak razvoja kineskog električnog putničkog aviona.