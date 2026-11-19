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Google uvodi nova pravila koja će primorati programere Android aplikacija da ozbiljnije pristupe uređajima sa preklopnim ekranima. Od aprila 2027. aplikacije koje se objavljuju ili ažuriraju na Google Playu moraće da ispune osnovni standard prilagođavanja velikim ekranima, poznat kao Tier 3 - Adaptive Ready. Cilj je da korisnici dobiju aplikacije koje pravilno funkcionišu bez obzira na to da li telefon koriste sklopljen ili potpuno otvoren.

Programeri koji ne ispune ove zahteve mogli bi da izgube mogućnost objavljivanja novih aplikacija i ažuriranja postojećih, a njihovi proizvodi mogli bi da dobiju i manju vidljivost u prodavnici. Google time pokušava da reši problem koji prati tržište preklopnih telefona od njegovog nastanka: mnoge aplikacije i dalje izgledaju kao da su napravljene isključivo za klasične telefone, čak i kada se pokrenu na uređaju sa znatno većim unutrašnjim ekranom.

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Aplikacije moraju da koriste ceo ekran

Jedan od najvažnijih zahteva jeste da aplikacije pravilno popunjavaju raspoloživu površinu ekrana. Više neće biti dovoljno da se mobilna verzija samo uveća ili prikaže u uskom pravougaoniku na velikom ekranu, uz prazne crne površine sa strane. Google očekuje da interfejs bude prilagođen dimenzijama uređaja i da korisnik dobije funkcionalno iskustvo tokom celog korišćenja.

Posebno je važno očuvanje stanja aplikacije tokom promene oblika uređaja. Ako korisnik počne da piše poruku, pregleda stranicu ili gleda video, sadržaj ne bi trebalo da nestane kada sklopi ili rasklopi telefon, promeni orijentaciju ili prilagodi veličinu prozora. Aplikacije će takođe morati da podrže rad u više prozora, što je jedna od ključnih prednosti velikih unutrašnjih ekrana.

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Programeri moraju da pripreme i snimke ekrana

Google uvodi i nove zahteve za predstavljanje aplikacija u prodavnici. Od aprila 2027. programeri će morati da dostave najmanje tri snimka ekrana koji prikazuju kako njihova aplikacija izgleda na preklopnim uređajima. Te slike treba da pokažu stvarno iskustvo korišćenja, umesto da korisnici tek nakon instalacije otkriju da aplikacija nije prilagođena velikom ekranu.

Programeri već mogu da počnu sa slanjem ovih materijala preko Play Console platforme. Google želi da kupci pre preuzimanja mogu da vide kako aplikacija funkcioniše na različitim formatima uređaja. To je važno i za proizvođače telefona, jer kvalitet aplikacija direktno utiče na to koliko će korisnici zaista koristiti prednosti skupljih preklopnih modela.

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Igre dobijaju dodatni rok

Za proizvođače mobilnih igara važe slična pravila, ali sa drugačijim zahtevima i nešto dužim rokom. Igre će morati da ispune osnovni standard podrške za velike ekrane i preklopne uređaje do avgusta 2027. godine, dok će tri posebna snimka ekrana za preklopne telefone morati da budu dostavljena već od aprila iste godine.

Google je za igre definisao tri nivoa kvaliteta. Osnovni nivo, Tier 3, zahteva pravilno prikazivanje igre na podržanim orijentacijama, očuvanje napretka i precizno funkcionisanje kontrola tokom sklapanja, rasklapanja i promene veličine prozora. Viši nivoi podrazumevaju kvalitetniju grafiku, pravilno skaliranje interfejsa, podršku za kontrolere, tastaturu i miš, kao i stabilne performanse tokom dužeg igranja.

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Google širi pravila i na druge uređaje

Nova pravila predstavljaju početak šire promene načina na koji Google procenjuje kvalitet Android aplikacija. Kompanija planira da slične standarde postepeno proširi i na druge uređaje sa velikim ekranima, uključujući tablete i Googlebook laptopove. Time želi da obezbedi da aplikacije ne budu samo tehnički kompatibilne, već da zaista koriste mogućnosti različitih formata uređaja.

Promena dolazi u trenutku kada se tržište preklopnih telefona dodatno širi, a proizvođači pokušavaju da ih predstave kao ozbiljnu alternativu klasičnim pametnim telefonima. Google sada deo odgovornosti prebacuje na programere: nije dovoljno da aplikacija može da se instalira na preklopnom uređaju, već mora pravilno da funkcioniše na njegovom velikom ekranu. Za korisnike bi to trebalo da znači manje problema sa prikazom, prekidima rada i izgubljenim sadržajem, dok će razvojni timovi morati da prilagode postojeće aplikacije ili rizikuju posledice na Google Play-u.