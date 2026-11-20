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Incident se dogodio u hotelu Ling Bao, koji se nalazi u okviru zabavnog parka Phantasialand u nemačkom gradu Brilu. Automatski sistem za doziranje hemikalija u bazenu imao je tehnički problem zbog kojeg je u vodu ubačena prevelika količina hlora. Sistem za bezbednosni nadzor registrovao je opasnost i pokušao da pošalje upozorenje zaposlenima putem elektronske pošte, ali poruka nije stigla zbog velikog prekida rada Microsoftovih servisa.

Zaposleni tako nisu na vreme dobili informaciju da je koncentracija hlora previsoka. U međuvremenu je došlo do oslobađanja hlornog gasa u prostoru bazena, a gosti su počeli da osećaju probleme sa disanjem i iritaciju respiratornih organa. Važno je naglasiti da Microsoftov sistem nije upravljao doziranjem hlora - kvar na opremi za bazen bio je zaseban problem, dok je prekid rada elektronske pošte sprečio pravovremeno upozorenje.

Foto: Shutterstock

Petnaest gostiju zatražilo pomoć

Prema izveštajima o incidentu, ukupno 15 osoba prošlo je medicinsku procenu nakon izlaganja hloru. Četiri gosta prevezena su u bolnicu, a jedna osoba imala je umereno ozbiljne zdravstvene tegobe i zahtevala je duže bolničko praćenje. Ostali su se žalili na respiratorne smetnje i iritaciju disajnih puteva.

Na intervenciju je upućeno oko 40 pripadnika hitnih službi, uključujući vatrogasce i medicinske ekipe. Njihov zadatak bio je da zbrinu goste, provere stanje u prostoru bazena i spreče dalje izlaganje opasnom gasu. Incident je pokazao koliko brzo tehnički problem u jednom delu hotelskog sistema može da preraste u ozbiljnu opasnost kada zakaže i kanal za upozoravanje zaposlenih.

Pacijentkinja Foto: Shutterstock

Outlook nije isporučio bezbednosno upozorenje

Sistem za nadzor bazena bio je podešen tako da zaposlenima šalje elektronsku poruku kada registruje previsoku koncentraciju hlora. Međutim, upozorenje je zavisilo od Microsoftove infrastrukture za elektronsku poštu, koja je upravo tada bila pogođena globalnim prekidom rada. Zbog toga informacija o opasnosti nije stigla do ljudi koji su mogli da reaguju.

Ovaj slučaj otvara važno pitanje o načinu na koji se projektuju bezbednosni sistemi u hotelima, bazenima i drugim objektima. Kritično upozorenje ne bi smelo da zavisi isključivo od elektronske pošte, posebno kada je reč o kvaru koji može neposredno ugroziti zdravlje ljudi. Lokalni alarm, automatsko isključivanje doziranja i nezavisan sistem obaveštavanja mogli bi da obezbede dodatni nivo zaštite čak i kada internet ili spoljni servisi prestanu da rade.

Foto: ChatGPT

Microsoft objasnio uzrok globalnog pada

Microsoft je naknadno saopštio da je prekid rada izazvala kombinacija tri problema. Jedan je bio skriveni softverski nedostatak uveden još u julu, drugi se odnosio na povećano opterećenje nakon ranijeg problema sa Teamsom, dok je treći bio nezavisan kvar zbog kojeg je oko 14 odsto mrežnog serverskog kapaciteta već bilo van funkcije. Kada su se ti faktori poklopili tokom perioda najvećeg opterećenja u SAD, zahtevi su počeli da se gomilaju, a serveri su prestali da odgovaraju.

Problem se zatim širio kroz infrastrukturu. Sistem je pokušavao da preusmeri saobraćaj na dostupne servere, ali su i oni postajali preopterećeni. U najtežoj fazi veliki deo raspoloživih servera prestao je da funkcioniše, a oporavak je trajao duže nego što se očekivalo. Vraćeni serveri ponovo su padali pod naletom zahteva koji su čekali obradu, pa je Microsoft morao da primeni dodatne popravke i postepeno vraća infrastrukturu u rad.

Foto: ChatGPT

Jedan prekid pokazao koliko zavisimo od oblaka

Globalni kvar pogodio je Outlook, Teams, SharePoint, Copilot i druge servise iz Microsoft 365 paketa. Za milione korisnika to je značilo nemogućnost pristupa mejlovima, dokumentima i poslovnim alatima, ali je incident u nemačkom hotelu pokazao da posledice mogu da izađu daleko izvan kancelarija i digitalnog poslovanja.

Kada se sistemi za upozoravanje, organizaciju rada i bezbednost oslanjaju na istu tehnološku infrastrukturu, jedan kvar može da izazove lanac problema koji niko nije predvideo. Slučaj iz Brila zato nije samo priča o padu Outlooka, već i upozorenje da kritične funkcije moraju imati nezavisne rezervne mehanizme. Elektronska pošta može biti praktičan način za slanje obaveštenja, ali ne bi smela da bude jedina zaštita kada su u pitanju hemikalije, zdravlje i bezbednost ljudi.