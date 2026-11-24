Slušaj vest

Nvidia je 23. novembra objavila da se Džensen Huang odmah vraća na mesto generalnog direktora, svega 11 dana nakon što je napustio funkciju usled skandala koji je uzdrmao kompaniju. Odluka je doneta uz snažnu podršku američkog predsednika Donalda Trampa, koji je lično intervenisao kako bi se otvorio put za njegov povratak. Investitori su pozitivno reagovali, a tržišna vrednost kompanije porasla je za više od 30 odsto.

Ipak, povratak jednog od najuticajnijih ljudi tehnološke industrije nije rešio probleme koji su doveli do njegove ostavke. Istraga i dalje otvara pitanja o njegovom odnosu sa Alis Huang, poslovnoj mreži povezanoj sa kineskim tržištem i mogućem ugrožavanju američkih interesa. Dok je Volstrit pozdravio povratak direktora, politička i bezbednosna pitanja ostala su bez konačnih odgovora.

Nvidia je prva kompanija koja je dostigla vrednost od četiri biliona dolara Foto: Shutterstock

Veza sa Alis Huang dobija novu dimenziju

Prema navodima koji su dospeli u javnost, Alis Huang, sa kojom je Džensen Huang imao vanbračnu vezu, bila je u kontaktu sa pripadnikom kineskog Ministarstva državne bezbednosti od početka 2025. do jeseni 2026. godine. U izveštajima se navodi i da je njen suprug Kang Vej ranije sarađivao sa tom obaveštajnom službom. Takve informacije dodatno su pojačale sumnje da je šef Nvidije mogao biti meta stranog obaveštajnog delovanja.

Međutim, kontakt sa obaveštajnim službenikom sam po sebi ne dokazuje da je Alis Huang špijunirala niti da je od Huanga pribavila poverljive informacije. Za sada nije javno utvrđeno koje je podatke eventualno mogla da prikupi, niti da li je Džensen Huang ikada prosledio informacije kineskoj strani. Upravo ta neizvesnost čini slučaj posebno osetljivim, jer se radi o direktoru kompanije čiji čipovi imaju ključnu ulogu u globalnoj trci za razvoj veštačke inteligencije.

Foto: Printscreen/ X

Ne propustite Vesti Obrt u skandalu koji je potresao Nvidiju: Alis Huang bila u kontaktu sa kineskim špijunima

Megaspeed i pitanje izvoza AI čipova

Alis Huang bila je rukovodilac kompanije Megaspeed International sa sedištem u Singapuru, koja se našla pod lupom zbog sumnji da je učestvovala u prebacivanju naprednih Nvidia čipova u Kinu, zaobilazeći američka ograničenja izvoza. Ovaj slučaj prevazilazi pitanje poslovnih odnosa: napredni procesori neophodni su za razvoj velikih AI sistema, ali i za određene vojne i obaveštajne primene.

Američke vlasti već su duže vreme pratile aktivnosti povezane sa Megaspeedom, dok se istovremeno vodila rasprava o tome koliko daleko Vašington može da ide u ograničavanju prodaje američke tehnologije Kini. Zbog toga je odnos između Huanga i Alis Huang postao mnogo više od privatnog skandala. Otvoreno je pitanje da li je poslovna mreža povezana sa Nvidijom mogla da bude iskorišćena za zaobilaženje izvoznih pravila i pristup tehnologiji od strateškog značaja.

Foto: Shutterstock

Trampova intervencija izazvala političku buru

Prema dostupnim navodima, Trampova administracija bila je upoznata sa kontaktima Alis Huang i kineske obaveštajne službe više od godinu dana. Predsednik je, kako se tvrdi, o tome bio obavešten najmanje dva puta, ali je kasnije javno negirao da je znao da je ona špijun. Istovremeno je umanjivao značaj Huangovih vanbračnih veza i podržavao njegov povratak na čelo kompanije.

Ovakav razvoj događaja izazvao je oštre reakcije demokratskih političara. Senatorka Elizabet Voren ocenila je odluku da se Huang vrati na funkciju kao neodgovornu, dok su pojedini članovi Kongresa najavili dodatno ispitivanje postupanja administracije. Posebno je sporno pitanje da li je politička podrška direktoru Nvidije uticala na odluke o izvozu naprednih čipova u Kinu, uprkos upozorenjima o mogućim bezbednosnim rizicima.

Foto: Shutterstock

Istraga i dalje otvara više pitanja nego odgovora

Zakonodavci su očekivali obaveštajne brifinge koji bi trebalo da razjasne šta su američke službe znale o Alis Huang, njenim kontaktima i poslovnim vezama. Međutim, pojedini sastanci su odloženi, dok su drugi, prema izveštajima, otvorili dodatna pitanja umesto da pruže jasne odgovore. Za sada nije objavljeno dovoljno informacija da bi se utvrdilo da li je došlo do kompromitovanja Nvidije ili prenosa poverljivih podataka.

Ulog je mnogo veći od budućnosti jednog direktora. Nvidia proizvodi procesore koji predstavljaju osnovu savremene AI infrastrukture, a pristup toj tehnologiji postao je jedno od najvažnijih pitanja u odnosima SAD i Kine. Huangov povratak može da umiri investitore, ali ne može sam po sebi da ukloni sumnje o mogućem obaveštajnom uticaju, kontroli izvoza i političkim odlukama koje bi mogle da utiču na američku tehnološku prednost.