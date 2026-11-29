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Malo stenovito telo, označeno kao 2026 QQ8, privremeno je zarobljeno Zemljinom gravitacijom, a prema proračunima astronoma, 7. decembra nastaviće put kroz svemir. Posebno je zanimljivo što naučnici sada istražuju mogućnost da ovaj sićušni objekat uopšte nije običan asteroid, već komad našeg pravog Meseca koji je nekada davno izbačen u svemir.

Ovaj svemirski gost već je privukao veliku pažnju astronoma jer se zadržao u blizini naše planete oko sedam i po meseci, što je izuzetno dugo za ovakvu pojavu. Iako ga mnogi nazivaju drugim ili mini Mesecom, njegovo kretanje prilično je neobično i ne odgovara u potpunosti onome što zamišljamo kada govorimo o prirodnom satelitu. Dve naučne analize čak su ponudile različite odgovore na pitanje da li se uopšte može svrstati u prave mini-Mesece.

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Astronomi ga prvo pomešali sa svemirskim otpadom

Objekat 2026 QQ8 prvi je uočio mađarski astronom Kristijan Sarnecki 19. avgusta 2026. godine. Ipak, tada nije odmah bilo jasno da li je reč o prirodnom stenovitom telu ili komadu veštačke opreme koji je ostao u svemiru. Zbog neizvesnosti je čak dva puta uklanjan sa stranice Centra za male planete, međunarodne organizacije koja prati i potvrđuje otkrića novih malih nebeskih tela. Tek 29. oktobra zvanično je potvrđeno da je reč o prirodnom objektu koji je privremeno zarobljen Zemljinom gravitacijom.

Da bi utvrdili šta se zapravo nalazi u blizini Zemlje, naučnici su analizirali način na koji objekat reflektuje Sunčevu svetlost i koliko ta svetlost utiče na njegovo kretanje. Za razliku od komada metala ili odbačenog dela rakete, 2026 QQ8 pokazao je karakteristike koje odgovaraju prirodnom stenovitom telu. Posmatranja su obavljena i pomoću Nordijskog optičkog teleskopa na Kanarskim ostrvima.

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Mali je kao automobil, ali ga je teško otkriti

Prema procenama astronoma, ovaj objekat ima prečnik između 1,3 i 1,9 metara, mada bi, u slučaju da je zaista komad Mesečeve stene, mogao da bude i nešto veći. To znači da je reč o svemirskom kamenu koji je manji od većine automobila, ali ga je zbog ogromne udaljenosti izuzetno teško posmatrati. Na najbližoj tački tokom ovog prolaska bio je udaljen oko 537.000 kilometara od Zemlje, dakle dalje od prosečne udaljenosti našeg Meseca, koja iznosi oko 384.400 kilometara.

Prema proračunima istraživača sa Univerziteta u Turkuu u Finskoj, telo je ušlo u privremeno gravitaciono zarobljavanje 26. aprila, a iz Zemljine blizine trebalo bi da ode 7. decembra. Njegov boravak traje oko 225 dana, odnosno sedam i po meseci. Za to vreme nije postalo trajni Zemljin satelit, već je privremeno bilo pod uticajem naše gravitacije, pre nego što nastavi put oko Sunca.

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Da li je zaista drugi Mesec?

Astronomi privremene Zemljine pratioce dele na dve kategorije – one koji tokom boravka naprave najmanje jedan pun krug oko naše planete i one koji se udalje pre nego što završe takvu putanju. Prema jednoj naučnoj analizi, 2026 QQ8 prešao je oko tri četvrtine punog kruga u referentnom sistemu koji se okreće zajedno sa Zemljom, pa se tehnički klasifikuje kao privremeni prolazni pratilac, a ne pravi mini-Mesec.

Druga studija, koju je predvodio astronom Brajs Bolin iz organizacije Eureka Scientific, analizirala je trodimenzionalnu zakrivljenost njegove putanje i dobila drugačiji rezultat – više od jednog punog okreta. Zbog toga se u naučnim tekstovima pojavljuje i šaljiv naziv „Šredingerov mini-Mesec”: zavisno od matematičkog načina na koji se njegova putanja posmatra, može se svrstati u jednu ili drugu kategoriju.

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Putanju ovog svemirskog gosta predvideli još 1878. godine

Ono što ovaj objekat čini posebno zanimljivim jeste njegova neobična putanja. Još 1878. godine američki astronom i matematičar Džordž Vilijam Hil predvideo je postojanje orbite koja omogućava da se telo veoma dugo zadrži u blizini Zemlje, a da istovremeno nastavlja kretanje oko Sunca. Upravo takva konfiguracija omogućila je 2026 QQ8 da ostane uz našu planetu mnogo duže nego neki raniji privremeni pratioci.

Prethodno poznati privremeni prolazni pratioci, poput objekata 2022 NX1 i 2024 PT5, zadržavali su se pod uticajem Zemljine gravitacije približno mesec dana. Nasuprot tome, 2026 QQ8 ostaje oko sedam i po meseci, što ga svrstava među svega 0,3 odsto najdužih slučajeva predviđenih teorijskim modelima. Naučnici smatraju da je ovo prvi put da su imali priliku da posmatraju ovakvu neobičnu orbitalnu konfiguraciju u praksi.

Foto: HOGP/Canadian Space Agency

Možda je odlomljen od pravog Meseca

Posebnu pažnju izazvala je druga studija, u kojoj su istraživači upoređivali svetlost koju odbija 2026 QQ8 sa karakteristikama različitih asteroida, ali i uzorcima Mesečevih stena koje su astronauti doneli na Zemlju. Rezultati su pokazali zanimljivu sličnost sa dva bazaltna uzorka prikupljena tokom misije Apolo 17, još 1972. godine.

Zbog toga postoji mogućnost da je 2026 QQ8 zapravo komad Mesečeve površine koji je davno izbačen u svemir nakon udara nekog drugog nebeskog tela. Takav fragment mogao je da nastavi kretanje oko Sunca, a zatim da se nađe na putanji koja ga je dovela pod privremeni uticaj Zemljine gravitacije. Ipak, naučnici još ne mogu da potvrde ovu teoriju, jer rezultati odgovaraju i određenoj grupi kamenih asteroida.

Zemlja možda ima još ovakvih pratilaca

Ovaj slučaj pokazuje i koliko malo znamo o sitnim nebeskim telima koja prolaze kroz blizinu naše planete. Prema teorijskim modelima, Zemlja gotovo uvek može da ima bar jednog privremenog stenovitog pratioca, ali su oni toliko mali i teško uočljivi da mnogi verovatno prođu neprimećeno.

Bilo kako bilo, odlazak 2026 QQ8 neće promeniti svakodnevni život na Zemlji niti će uticati na plimu i oseku kao naš pravi Mesec. Njegov značaj je prvenstveno naučni: astronomi su dobili priliku da prouče neobičnu putanju, potvrde prirodu malog svemirskog tela i istraže mogućnost da ono potiče sa Mesečeve površine. Kada 7. decembra nastavi svoje putovanje, iza sebe će ostaviti jednu od zanimljivijih astronomskih priča ove godine.