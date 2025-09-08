Slušaj vest

Prva dama Melanija Tramp pojavila se u retkoj javnoj prilici u Beloj kući, gde je prisutnima poručila da "roboti su ovde" i da je neophodno pripremiti američku decu za budućnost koju oblikuje veštačka inteligencija. Govorila je na skupu radne grupe za obrazovanje o veštačkoj inteligenciji, formirane ranije ove godine.

"Ova budućnost više nije naučna fantastika", rekla je. "Tokom ove rane faze razvoja AI tehnologije, imamo odgovornost da je tretiramo kao sopstvenu decu - da je osnažimo, ali uz pažljivo nadgledanje." Njena poruka naglašava ozbiljnost promene koju veštačka inteligencija donosi, posebno mladim generacijama.

Melanija Tramp Foto: 2020 Images / Alamy / Profimedia

Neuhvatljiva ali uticajna figura

Iako je ponovo postala prva dama u januaru 2025, Melanija Tramp se retko pojavljuje u javnosti. Veći deo vremena, prema navodima medija, provodi u Njujorku i na Floridi, daleko od Bele kuće i očiju javnosti.

Tokom Trampove predsedničke kampanje 2024, njeno odsustvo bilo je toliko primetno da su mediji redovno postavljali pitanje "Gde je Melanija?" Ipak, kada se pojavi, njene reči i potezi privlače veliku pažnju i imaju konkretne posledice, kako u politici, tako i u zakonodavstvu.

Foto: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Fokus na decu i zakonodavstvo

Melanija je nastavila da se bavi temama koje su u fokusu još od njenog prvog mandata, poput dobrobiti dece i borbe protiv sajber nasilja. Njena prethodna inicijativa "Be Best" sada je proširena na tehnološka pitanja, sa posebnim naglaskom na digitalnu sigurnost.

Zahvaljujući njenoj podršci, usvojen je zakon "Take It Down", koji zabranjuje postavljanje intimnih slika na internet bez pristanka, bilo da su prave ili generisane pomoću AI. Zakon je naišao na retku dvostranačku podršku u Kongresu i obavezuje platforme da uklone nelegalan sadržaj u roku od 48 sati.

Foto: Shutterstock

Tehnologija, biznis i politika

Za razliku od tradicionalnog pristupa koji prve dame često imaju prema deci i obrazovanju, Melanijin fokus je više poslovno orijentisan. Njeno interesovanje za veštačku inteligenciju nije sentimentalno, već usmereno ka praktičnim, zakonodavnim i etičkim aspektima.

Na događaju u Beloj kući, nije bila okružena školskom decom, već predstavnicima velikih kompanija poput Google-a i IBM-a, kao i članovima administracije i kabineta. Ova postavka jasno pokazuje njen ozbiljan pristup temi i ambiciju da bude više od simbolične figure.

Foto: Shutterstock

Diskretan ali uticajan pristup

Iako se ne pojavljuje često, Melanija pažljivo bira teme u koje se uključuje. Njeno pismo Vladimiru Putinu, poslato u avgustu, pozivalo je na globalnu zaštitu dece i budućih generacija. Ubrzo nakon toga, odgovorile su joj prve dame Ukrajine i Turske.

Njena spremnost da se uključi u osetljiva politička pitanja povezana je i sa ličnim iskustvom. Rođena u Sloveniji, nekadašnjoj socijalističkoj republici pod sovjetskim uticajem, Melanija pokazuje posebnu osetljivost prema temama koje dotiču globalnu bezbednost i zaštitu dece.

Foto: Shutterstock

Nova pravila za ulogu prve dame

Analitičari i stručnjaci ističu da Melanija Tramp redefiniše ulogu prve dame. Anita Mekbrajd sa Američkog univerziteta kaže da Melanija "dela na sopstven način" i da joj je važniji kvalitet nego kvantitet javnih nastupa.

Za razliku od ranijeg mandata, sada uspešno okuplja ključne aktere i gradi savezništva koja joj omogućavaju konkretnu političku akciju. Iako ne mari za protokol, ona je, kažu stručnjaci, pokazala da može biti ozbiljan akter u oblikovanju zakona i političkih poruka.