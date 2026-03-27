Prva dama SAD, Melanija Tramp, pojavila se na tehnološkom samitu u Beloj kući u pratnji humanoidnog robota Figjur 03. Robot je hodao uz Melaniju, održao kratko uvodno obraćanje i predstavio se na 11 jezika, izazivajući pažnju okupljenih i medija.

Figjur 03 je razvila kompanija Figjur AI, koja ga promoviše kao potencijalnu buduću “zamenu za ljudski rad”. Njegova prisutnost u Beloj kući pokazuje koliko humanoidni roboti postaju simbol tehnološke inovacije i interesa državnih zvaničnika.

Figjur 03 - konkurencija Tesli

Figjur 03 će se prodavati po ceni od 24.760 dolara, što ga čini direktnim rivalom Teslinom robotu Optimus i robotu NEO kompanije 1Iks. Novi humanoidni robot ima moderniji dizajn, devet odsto je lakši od prethodnika i opremljen je poboljšanim audio-sistemom za komunikaciju u realnom vremenu.

Isporuka robota NEO očekuje se ove godine po ceni od oko 20.000 dolara, dok se Figjur 03 za sada još testira, a potencijalni datum lansiranja potrošačima predviđa se krajem 2026. godine.

Bret Adkok - milijarder iza Figjur AI-a

Bret Adkok, osnivač i izvršni direktor Figjur AI-a, jedan je od najmlađih milijardera sveta, sa bogatstvom procenjenim na 19,1 milijardu dolara. Njegova karijera uključuje i laboratoriju Hark za razvoj sopstvenog AI modela, kao i startap Kaver, fokusiran na sigurnosne sisteme za detekciju oružja u školama.

Adkok nema direktne veze sa Belom kućom, a njegova politička donacija od 15.000 dolara bila je namenjena platformi AktBlu i dvojici bivših članova Kongresa. Uprkos tome, njegovo pojavljivanje sa Melanijom Tramp pojačava interesovanje javnosti za njegovu kompaniju i projekte.

Investitori i finansiranje Figjur AI-a

Figjur AI podržavaju tehnološki giganti poput Nvidije, Microsofta, Salesforce-a i Samsunga. Kompanija, osnovana 2022. godine, prošle godine je prikupila više od milijardu dolara u seriji C finansiranja i dostigla valuaciju od 39 milijardi dolara.

Cilj, kako je Adkok rekao za Forbs 2024, jeste da Figjur 03 postane univerzalna zamena za ljudski rad. Investicije i podrška velikih kompanija pokazuju koliko industrija humanoidnih robota privlači kapital i strateški interes globalnih tehnoloških lidera.

Budućnost humanoidnih robota

Figjur 03 predstavlja najnoviju generaciju humanoidnih robota, sa naglaskom na autonomiju i interakciju u realnom vremenu. Njegova primena može obuhvatiti od industrijskih poslova do asistencije u domaćinstvima i poslovnim okruženjima.

Iako datum dostupnosti još nije potvrđen, izveštaji sugerišu lansiranje krajem 2026. godine. Prisutnost robota u Beloj kući signalizira da humanoidni roboti postaju ozbiljan faktor u tehnološkoj i političkoj sferi, potencijalno menjajući način na koji ljudi rade i sarađuju sa mašinama.

