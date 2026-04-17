Nova faza sukoba između tehnoloških giganata i regulatora upravo se odvija pred očima miliona korisnika. Evropska komisija planira da natera kompaniju Meta da ponovo omogući besplatan pristup konkurentskim AI asistentima unutar aplikacije WhatsApp. U pitanju nije samo tehnička promena - već direktan udar na način na koji velike platforme kontrolišu digitalno tržište.

Odluka dolazi nakon što je Meta uvela naknade za korišćenje svoje infrastrukture, čime je praktično zatvorila vrata rivalima. Regulatori sada pokušavaju da zaustave scenario u kojem jedna kompanija odlučuje ko sme, a ko ne sme da učestvuje u AI trci. Ulog je ogroman: kontrola pristupa milijardama korisnika.

Optužbe za gušenje konkurencije

Evropski regulatori smatraju da ovakva politika direktno isključuje konkurenciju i narušava osnovne principe tržišta. Privremene mere koje se razmatraju imale bi za cilj da odmah vrate ravnotežu, pre nego što posledice postanu trajne. Ovo nije samo administrativna odluka - već pokušaj da se spreči dominacija jednog igrača.

Ako se ovakva praksa dozvoli, upozoravaju stručnjaci, tržište AI asistenta moglo bi postati zatvoren ekosistem. To bi značilo manje izbora za korisnike i sporiji razvoj inovacija, što dodatno pojačava ozbiljnost situacije.

Povratak na staro ili novi model kontrole

Plan Evropska komisija podrazumeva vraćanje pravila koja su važila pre oktobra 2025. godine. To bi omogućilo drugim kompanijama da ponovo integrišu svoje AI asistente bez dodatnih troškova i barijera. Time bi se otvorio prostor za konkurenciju koja je trenutno potisnuta.

U suprotnom, postoji rizik da WhatsApp postane zatvoren sistem u kojem samo odabrani imaju pristup. Takav razvoj događaja mogao bi trajno promeniti način na koji korisnici komuniciraju sa AI alatima.

Meta uzvraća udarac

Sa druge strane, Meta Platforms tvrdi da njena politika ima drugačiji cilj - zaštitu manjih biznisa od troškova koje generišu veliki igrači. Prema njihovom stavu, omogućavanje besplatnog pristupa velikim AI kompanijama značilo bi da trošak indirektno snose mali korisnici.

Kao ilustracija navodi se primer male firme koja koristi WhatsApp za poslovanje i koja bi, prema ovoj logici, mogla finansirati infrastrukturu koju koriste globalni tehnološki giganti. U toj interpretaciji, sukob nije samo tehnološki - već i ekonomski i politički.

Prelomni trenutak za AI budućnost

Ovaj spor prerasta u jedan od ključnih testova za regulaciju veštačke inteligencije u Evropi. Ishod će odrediti da li velike platforme mogu samostalno postavljati pravila ili će morati da dele pristup pod jednakim uslovima. Posledice će se osetiti daleko izvan jedne aplikacije.

Za korisnike, ovo može značiti potpuno novu realnost - više izbora, više konkurencije i drugačiji način korišćenja digitalnih asistenata. Ili, u suprotnom scenariju, početak zatvorenih digitalnih ekosistema u kojima nekoliko kompanija drži potpunu kontrolu.

