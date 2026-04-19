Iako se reklamiraju kao bezbednija i ekološki prihvatljivija alternativa, nova istraživanja ukazuju da EV automobili imaju specifične rizike koji se razlikuju od klasičnih vozila, a upravo ti rizici postaju tema brojnih analiza u auto-industriji.

Jedan od najvećih problema vezan je za litijum-jonske baterije koje pokreću ova vozila. U određenim situacijama, posebno nakon sudara ili oštećenja, može doći do takozvanog termalnog bekstva. To stanje izaziva naglo i nekontrolisano zagrevanje baterije koje može dovesti do požara.

Vatrogasci moraju da koriste posebne procedure

Stručnjaci navode da se požari kod električnih vozila ponašaju drugačije od klasičnih automobila. Oni mogu trajati duže i biti znatno teži za gašenje, jer baterijski paketi oslobađaju energiju postepeno. Zbog toga vatrogasci u mnogim zemljama moraju da koriste posebne procedure.

Još jedan problem koji se često pominje jeste visoki napon unutar sistema vozila jer iako su baterije zaštićene, u slučaju teških nesreća postoji rizik od električnog udara. To predstavlja dodatnu opasnost za spasioce koji prvi dolaze na mesto nesreće. Takođe, stručnjaci upozoravaju i na činjenicu da su električna vozila znatno teža od klasičnih automobila. Ta dodatna težina utiče na ponašanje vozila prilikom sudara i može povećati silu udara. Zbog toga se stalno rade nova bezbednosna testiranja.

Korišćenje brzih punjača može ubrzati propadanje baterije

Posebna pažnja posvećuje se i brzom punjenju baterija koje postaje sve popularnije među vozačima. Iako je praktično, često korišćenje brzih punjača može ubrzati degradaciju baterije, što dugoročno može smanjiti domet i performanse vozila.

Ipak, uprkos ovim problemima, stručnjaci naglašavaju da električna vozila nisu inherentno opasna. Većina rizika može se smanjiti pravilnim korišćenjem i redovnim održavanjem, dok proizvođači takođe stalno unapređuju sigurnosne sisteme.

Neki vozači bi definitivno trebalo da zaobiđu električna vozila

Električni automobili ne preporučuju se generalno ljudima koji nemaju mogućnost kućnog punjenja, onima koji često putuju na duže relacije bez jasnog plana punjenja, kao i vozačima koji žive u zgradama bez obezbeđenog parkinga sa punjačem, jer u takvim uslovima svakodnevno korišćenje može postati komplikovano, nepredvidivo i vremenski zahtevno, što umanjuje glavnu prednost električnih vozila – praktičnost i jednostavnost.

Takođe, EV vozila nisu idealna za one koji često vuku prikolice, prevoze teže terete ili žive u područjima sa izrazito hladnim zimama, kao i za vozače koji žele maksimalnu jednostavnost bez planiranja rute i punjenja, jer u svim tim slučajevima dolazi do smanjenja dometa, veće zavisnosti od infrastrukture i potrebe za dodatnim organizovanjem svakodnevne vožnje, pa se zato savetuje da se kupovina električnog automobila prilagodi stvarnim životnim navikama, a ne samo trendu ili trenutnoj popularnosti tehnologije.

