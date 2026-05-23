Postoje veze koje ne mogu da pokidaju ni granice, ni politike, ni vreme. Veze satkane od zajedničke istorije, istog jezika, iste krvi i istih žrtava.

Srbija i Crna Gora nisu samo dve države; one su vekovima bile oslonac jedna drugoj, dva kamena istog temelja, dve strane iste borbe za slobodu, čast i identitet. Od Karađorđevih ustanika do Mojkovačke bitke, od Njegoševog zaveta do dana kad je trebalo sačuvati srpsko ime u najtežim političkim vremenima, Srbija i Crna Gora delile su istu sudbinu.

I kad su drugi pokušavali da izbrišu zajedničku istoriju, ostajali su ljudi koji nisu pristajali da zaborave ko su i odakle dolaze.

Danas, u vremenu velikih podela, kad se identitet često menja zarad političkih poena, malo je onih koji su ostali dosledni bez obzira na cenu. Malo je ljudi koji su bili spremni da trpe napade, procese, medijske hajke i političku izolaciju, samo zato što nisu hteli da se odreknu svog naroda.

MILAN KNEŽEVIĆ U EMISIJI „NEISPRIČANO"

U emisiji „Neispričano” govorimo o borbi Srba u Crnoj Gori. O godinama političkih pritisaka. O pokušajima prekrajanja istorije. O borbi za srpski jezik, Srpsku pravoslavnu crkvu, pravo na identitet i pravo da se kaže ono što mnogi nisu smeli. Gost ove emisije nije birao lakši put.

Dok su mnogi ćutali, on je govorio. Dok su se drugi povlačili, on je ostajao na prvoj liniji političke borbe. Zato ga jedni osporavaju, a drugi vide kao simbol otpora i čoveka koji je godinama branio interese srpskog naroda u Crnoj Gori.

Poslednjih dana ponovo je otvorio teme koje duboko dele region, od pitanja odnosa Srbije i Crne Gore do inicijative za povlačenje priznanja takozvane države Kosovo, poručujući da se ne odriče politike za koju veruje da štiti srpske nacionalne interese.