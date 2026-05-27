"Za ovo se živi, zbog ovoga se bavite politikom - da svom narodu donesete nešto - 953 miliona evra". To je poručio predsednik Srbije Aleksandar Vučić u četvrtom danu posete Narodnoj Republici Kini - čeličnom prijatelju Republike Srbije. Ovaj iznos, bezmalo milijardu, je konkretan rezultat i ukupan nivo investicija koje su dogovorene i potpisane. Ovo je verovatno kruna srdačnog tretmana koji je srpska delegacija imala - počevši od gostoprimljivog dočeka predsednika Si Đinpinga, ordena prijateljstva, najvišeg kineskog državnog odlikovanja za strance koje je dobio predsednik Vučić, do ključnih poruka podrške, otvaranja ekonomskih vrata, ali i simpatičnih gestova poput užičkog kola na Kineskom zidu i Moravca u čast srpskoj delegaciji koji su izveli roboti. U Usijanju analiziramo efekte posete Kini.