Predsednik Vučić je, pre svega, potvrdio čelično prijateljstvo i stratešku budućnost sa predsednikom Si Đinpingom, a posle tog političkog vetra, krenula su da se otvaraju i ekonomska vrata. Sastao se sa čelnicima 29 kompanija, dogovorene su investicije, potpisani ugovori u vrednosti od 953 miliona evra. Očekuje dogovore i u junu, kada će biti velikih vesti, kako je rekao, za Šid ili Zrenjanin. Šabac je već u sferi interesovanja, a u centru opšte pažnje biće 15. jula kada u tom mačvanskom gradu kreće prva faza sklapanja humanoidnih robota na kojima će pisati "made in Serbia". I međunarodni ugled Srbije je praktično promenjen preko noći, ovolika podrška dala nam je novi imidž i veću snagu i pregovaračku poziciju. Najpametnije je, ipak, zahvaliti se na onom "know how", odnosno znanjem i specifičnim, vrednim veštinama koje će ustupiti kineski inženjeri i intelektualci srpskim saradnicima. Može li se iko na ovo požaliti? Kakva to transformacija čeka Srbiju?