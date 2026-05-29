RUSKI DRON U RUMUNIJI OPASNOST ZA NOVU ESKALACIJU: Slučajno zalutao ili namerno provocirao?
Ruski dron je uleteo u teritoriju Rumunije, članice i EU i NATO, pogodio je stambenu zgradu i ranio dvoje ljudi. Za evropske lidere ovo je "agresorski rat Rusije koji je još jednom prešao granicu i napao EU". Za NATO je ovo nepromišljeni stav Rusije koji oštro osuđuju i rade na jačanju svojih kapaciteta. Zelenski traži veći pritisak, a u Beloj kući i Pentagonu prate situaciju, ali i sprovode dela, doneli su odluku o hitnom slanju dodatnih američkih borbenih aviona F-16 u vazdušnu bazu Borčea u Rumuniji. Rusija pušta u etar svog najekstremnijeg glasnogovornika, zamenika predsednika Saveta bezbednosti Dmitrija Medvedeva koji kaže: "Neka ta Evropa zaćuti, jer direktno učestvuje u sukobu slanjem oružja Ukrajini." "Sami ste krivi i tek ćete videti".
Da li je ruski dron slučajno zalutao ili namerno provocirao? Ukazuje li sve na moguću eskalaciju, jer mira nema, a posle povlačenja Amerike iz pregovora, nema ni onih koji će forsirati pregovore i mir?
Usijanje za petak:
Jasmina Andrić, urednik magazina Odbrana i bezbednost
Branimir Đokić, stručnjak za spoljnu politiku
Miodrag Kapor, stručnjak za energetsku politiku i predsednik organizacije "Monitor odgovornosti"