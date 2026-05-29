Ruski dron je uleteo u teritoriju Rumunije, članice i EU i NATO, pogodio je stambenu zgradu i ranio dvoje ljudi. Za evropske lidere ovo je "agresorski rat Rusije koji je još jednom prešao granicu i napao EU". Za NATO je ovo nepromišljeni stav Rusije koji oštro osuđuju i rade na jačanju svojih kapaciteta. Zelenski traži veći pritisak, a u Beloj kući i Pentagonu prate situaciju, ali i sprovode dela, doneli su odluku o hitnom slanju dodatnih američkih borbenih aviona F-16 u vazdušnu bazu Borčea u Rumuniji. Rusija pušta u etar svog najekstremnijeg glasnogovornika, zamenika predsednika Saveta bezbednosti Dmitrija Medvedeva koji kaže: "Neka ta Evropa zaćuti, jer direktno učestvuje u sukobu slanjem oružja Ukrajini." "Sami ste krivi i tek ćete videti".