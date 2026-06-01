Mediji kompanije WMG nastavljaju da potvrđuju svoju snagu na srpskom tržištu, i to sa više od 170 hiljada korisnika više od drugoplasirane, odnosno preko 190 hiljada više od trećeplasirane medijske grupacije, pokazuju majski podaci zvaničnog merenja čitanosti portala u Srbiji, koje sprovodi kompanija Gemius.

WMG je na ubedljivom prvom mestu po broju otvorenih strana. Tokom maja posetioci naših internet izdanja otvorili su više od 150 miliona stranica, što je 15% više u odnosu na drugoplasiranog i čak 24% više u odnosu na trećeplasiranog konkurenta. Istovremeno, korisnici su na WMG portalima proveli više od 2,4 miliona sati, odnosno neverovatne 282 godine, potvrđujući snagu sadržaja koji svakodnevno privlače i zadržavaju najveću digitalnu publiku u Srbiji.

Lidersku poziciju po broju otvorenih strana (Page Views) WMG drži neprekidno od aprila 2025. godine, što znači da smo već 14 meseci najčitanija digitalna medijska grupacija u Srbiji. Liderske pozicije brendova WMG Najčitaniji smo sa najangažovanijom i najlojalnijom publikom, a naš medijski portfolio pokriva 72% internet korisnika u Srbiji, koji na našim portalima u proseku provode više od 43 minuta mesečno.

Snagu WMG portfolija predvode brendovi koji i tokom maja potvrđuju liderske pozicije u najvažnijim sadržajnim kategorijama. Kurir ostaje neprikosnoveni lider kada je reč o informativnim sadržajima, dok Kurir Društvo zauzima prvo mesto među portalima posvećenim društvenim temama. Dominaciju u informativnom segmentu dodatno potvrđuju Kurir Hronika i Kurir Biznis, koji beleže veću čitanost od svojih direktnih konkurenata. Kurir Stil potvrđuje dominaciju u lifestyle segmentu, dok WMG u tehnološkoj kategoriji zauzima prve dve pozicije zahvaljujući portalima Kurir TechVision i Mondo Smartlife. Istovremeno, Kurir Zdravlje nastavlja da učvršćuje poziciju jednog od vodećih zdravstvenih portala u Srbiji.

WMG nastavlja da potvrđuje svoju snagu na domaćem digitalnom tržištu, ostvarujući vodeće rezultate u najvažnijim sadržajnim segmentima. Najnoviji Gemius podaci pokazuju da naši brendovi ostvaruju bolje rezultate od konkurencije u kategorijama News, Sport, Žena/Lifestyle i Biznis, dok pojedinačni portali nastavljaju da postavljaju standarde u svojim oblastima. Posebno se izdvaja Žena/Lifestyle segment, gde WMG beleži više od pola miliona korisnika prednosti u odnosu na konkurenciju. Istovremeno, lidersku poziciju potvrđujemo i u kategorijama News, Sport i Biznis, dodatno učvršćujući poziciju najjače digitalne medijske grupacije u najvažnijim sadržajnim vertikalama.

*WMG News (Kurir (Hronika, Društvo, Planeta, Beograd, Politika, Srbija, Region), Mondo Info, Espreso (Vesti, Svet), Ringier News (Blic - Vesti (Hronika, Društvo, Svet, Beograd, Politika, Srbija, Vojvodina, Republika Srpska), WMG Žena/Lifestyle (Stil, Lepa i Srećna, Sensa, Stvar ukusa, Yumama, Glossy, Elle), Ringier Žena/Lifestyle (Blic žena, Ana.rs), WMG Estrada/Zabava (Kurir Stars, Mondo Zabava, Espreso Showbiz, Ringier Estrada/Zabava (Blic Zabava, PulsOnline, ) KURIR DRUŠTVO: Prvi izbor za najvažnije društvene teme Kada je reč o društvenim temama, Kurir Društvo je tokom maja ostvario bolje rezultate od Blic Društva u svim ključnim Gemius metrikama, potvrđujući lidersku poziciju u ovoj kategoriji. Tokom maja Kurir Društvo okupilo je više od 1,11 miliona jedinstvenih korisnika, odnosno gotovo 58 hiljada više u odnosu na Blic Društvo. Istovremeno, korisnici su ostvarili više od 3,43 miliona poseta, što predstavlja preko 600 hiljada poseta više od konkurentskog portala. Posebno se izdvaja broj otvorenih strana – publika je na sadržajima Kurir Društva otvorila čak 4,88 miliona stranica, odnosno više od 1,3 miliona stranica više nego na Blic Društvu. Istovremeno, korisnici su na portalu proveli više od 118 hiljada sati, što je čak 70% više vremena u odnosu na konkurenciju.

Foto: WMG

KURIR STIL: Ženski portal broj 1 u Srbiji Kada je reč o lifestyle sadržajima, Gemius podaci za maj potvrđuju da je Kurir Stil vodeća destinacija za žensku i lifestyle publiku u Srbiji.

Tokom maja Stil je okupio čak 1,67 miliona jedinstvenih korisnika, odnosno više od 176 hiljada korisnika više od Blic Žene, potvrđujući status najposećenijeg portala u ovoj kategoriji. Publika je na Stilu otvorila više od 12,6 miliona stranica, što je gotovo dva miliona više u odnosu na konkurentski portal. Istovremeno, korisnici su na sadržajima Stila proveli više od 397 hiljada sati, odnosno čak 56 odsto više vremena nego na Blic Ženi.

Foto: WMG

KURIR POLITIKA: Najčitanija destinacija za političke sadržaje Kada je reč o političkim temama, Kurir Politika tokom maja beleži bolje rezultate od Blic Politike po broju otvorenih strana i broju poseta, potvrđujući snažno poverenje publike u političke sadržaje koje svakodnevno donosi Kurir. Tokom maja korisnici su na Kurir Politici otvorili čak preko 3.6 miliona stranica, što je gotovo 500 hiljada više u odnosu na Blic Politiku. Istovremeno, ostvareno je više od 2.2 miliona poseta, čime je Kurir Politika zadržala prednost i po nivou interesovanja publike za političke sadržaje. Rezultati ostvareni tokom maja potvrđuju snažnu poziciju Kurir Politike na domaćem digitalnom tržištu i veliko interesovanje publike za političke sadržaje koje svakodnevno donosi Kurir.

Foto: WMG

KURIR TECHVISION: Broj 1 destinacija za sve informacije o tehnologiji u Srbiji Prema majskim podacima Gemiusa, Kurir TechVision ostvaruje bolje rezultate od B92 Tehnopolisa u svim ključnim metrikama, potvrđujući status vodeće destinacije za tehnološke sadržaje u Srbiji.

Tokom maja Kurir TechVision je imao više od 215.000 jedinstvenih korisnika, odnosno više od 30 hiljada korisnika više od B92 Tehnopolisa. Posetioci su otvorili više od 340 hiljada strana, što je više od 35 hiljada otvorenih strana prednosti u odnosu na direktnog konkurenta. Posebno se izdvaja vreme zadržavanja – publika je na sadržajima Kurir TechVisiona provela skoro sedam hiljada sati, što je čak 37% više u odnosu na B92 Tehnopolis. Snagu WMG-a u ovoj kategoriji dodatno potvrđuje i činjenica da se odmah iza Kurir TechVisiona nalazi Mondo Smartlife, pa tako dva vodeća tehnološka brenda na domaćem digitalnom tržištu dolaze upravo iz WMG portfolija. Na taj način WMG zauzima prve dve pozicije u Tech segmentu, ostvarujući najbolje rezultate u odnosu na kompletnu konkurenciju.

Foto: WMG

MONDO ISPRED DIREKTNE KONKURENCIJE Portal Mondo nastavlja da potvrđuje svoju snagu na tržištu i u maju beleži bolje rezultate od portala N1 po broju jedinstvenih korisnika. Tokom maja Mondo je okupio više od 2,38 miliona korisnika, odnosno gotovo 284 hiljade više u odnosu na direktnog konkurenta, dodatno učvršćujući svoju poziciju među najposećenijim portalima u Srbiji. Kurir i Mondo dodatno učvršćuju dominaciju WMG grupacije, zauzimajući mesta među top petnajposećenijih sajtova prema podacima zvaničnog merenja čitanosti portala u Srbiji, koje sprovodi kompanija „Gemius“. Ovi rezultati još jednom potvrđuju vodeću poziciju WMG-a na tržištu. HVALA NA POVERENJU!

Pored Kurira, Monda i Espresa, u rezultatima medijske divizije WMG učestvuju i naši specijalizovani brendovi: Smartlife, Lepa & Srećna, Stvar ukusa, Sensa, Yumama, Glossy, Stil, Elle Srbija, EUpravo zato i drugi. Rezultati ostvareni tokom maja još jednom potvrđuju snagu WMG portfolija, koji kroz široku mrežu informativnih, lifestyle, tehnoloških i specijalizovanih brendova svakodnevno okuplja milione korisnika širom Srbije. Zahvaljujemo se svim našim čitaocima i gledaocima, kao i zaposlenima, klijentima i partnerima koji svojim poverenjem, podrškom i zajedničkim radom doprinose ovim rezultatima i daljem rastu naših medijskih brendova. *Istraživanje gemiusAudience prati posećenost srpskih veb-stranica. U istraživanju učestvuje više od 100 domaćih internet sajtova, zbog čega je gemiusAudience postao standard u internet istraživanju i merenju, prihvaćen od strane relevantnih medijskih agencija, internet medija i oglašivača u državama istočne i srednje Evrope. Podaci ovog, za sada jedinog zvaničnog istraživanja posećenosti srpskih veb-stranica, javno su dostupni na adresihttps://e-public.gemius.com/rs.