Odnosi između Irana i Sjedinjenih Američkih Država ponovo ulaze u fazu neizvesnosti, nakon odluke Teherana da prekine direktnu komunikaciju sa Vašingtonom. Taj potez dolazi u trenutku pojačanih tenzija na Bliskom istoku i sve izraženijih neslaganja oko američkih zahteva prema iranskom nuklearnom programu, zbog čega se ponovo otvara pitanje da li je diplomatski dijalog ušao u ćorsokak ili je reč o novom pritisku pred eventualni nastavak pregovora. Istovremeno, dodatnu pažnju izazvale su poruke koje dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država. Američki predsednik Donald Tramp podelio je deo ekskluzivnog intervjua predsednika Srbije Aleksandra Vučića za američki Breitbart News, u kojem je predsednik Srbije govorio o odnosima Beograda i Vašingtona, ali i o globalnim političkim izazovima i novim geopolitičkim okolnostima. U trenutku kada diplomatski odnosi između velikih sila postaju sve neizvesniji, a globalni centri moći redefinišu svoje pozicije, postavlja se pitanje kakve posledice takva preraspodela snaga može imati po međunarodne odnose, stabilnost regiona i spoljnopolitičku poziciju Srbije.