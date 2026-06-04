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ŠTA SE KRIJE IZA POSETE TRAMPA I PUTINA KINI - DA LI PEKING PRIPREMA TEREN ZA MIR U UKRAJINI? - u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” od 16.00
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Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.
O tome da li Peking priprema teren za mir u Ukrajini, kroz razgovor sa gostima.
Gosti u studiju su:
- Drago Bosnić - novinar BRIKS-a
- Vinko Pandurević - general u penziji
- Nikola Šainović - bivši premijer Srbije i potpredsednik Vlade Jugoslavije
- Milan Jolović - pukovnik u penziji
Gledajte Jovanu Grgurević i uvek interesantne i aktuelne teme, svakog radnog dana od 16.00 na Kurir televiziji!
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