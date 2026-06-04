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Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.

O tome da li Peking priprema teren za mir u Ukrajini, kroz razgovor sa gostima.

Gosti u studiju su:

  • Drago Bosnić - novinar BRIKS-a
  • Vinko Pandurević - general u penziji
  • Nikola Šainović - bivši premijer Srbije i potpredsednik Vlade Jugoslavije
  • Milan Jolović - pukovnik u penziji

Gledajte Jovanu Grgurević i uvek interesantne i aktuelne teme, svakog radnog dana od 16.00 na Kurir televiziji!