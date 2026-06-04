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U trenutku kada predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Beogradu razgovara sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom o evropskoj budućnosti Srbije i regiona, Bezbednosno-informativna agencija izdaje upozorenje da njegov odlazak na Samit EU–Zapadni Balkan u Tivtu nosi visok bezbednosni rizik zbog delovanja stranih službi i kriminalnih struktura, uz tvrdnju da tražena bezbednosna procena od crnogorskih službi nije dostavljena srpskoj strani. Istovremeno, iz Crne Gore stižu provokativni transparenti i poruke usmerene protiv Srbije, dok se sve češće postavlja pitanje kako je moguće da se takve akcije odvijaju u zemlji koja je domaćin jednog od najvažnijih regionalnih skupova, bez odlučne reakcije nadležnih bezbednosnih struktura.

Da li je reč o propustu, selektivnom postupanju ili svesnom ignorisanju aktivnosti koje dodatno podižu političke tenzije u regionu?

Da li je slučajnost što se kampanja protiv Srbije intenzivira upravo u trenutku kada evropski zvaničnici dolaze u region, zašto su crnogorske službe dozvolile atmosferu u kojoj se pojavljuju sporni transparenti i ko ima interes da destabilizuje odnose Beograda i Podgorice?

Posebno pitanje jeste da li činjenica da je BIA procenila da postoji ozbiljan bezbednosni rizik za predsednika Srbije predstavlja dokaz duboke krize poverenja između bezbednosnih struktura dve države?