Dok međunarodna zajednica pokušava da obuzda eskalaciju na Bliskom istoku, stižu nove vesti koje ukazuju da je region i dalje daleko od stabilnosti. Izrael je izveo nove napade na jug Libana uprkos važećem primirju, što ponovo otvara pitanje održivosti dogovora koji je trebalo da zaustavi rat na izraelsko-libanskoj granici. Istovremeno, izraelska vojska saopštila je da je gađala glavnu bazu pomorske policije Hamasa u Pojasu Gaze, nastavljajući operacije protiv infrastrukture palestinske organizacije. Ovi potezi dolaze u trenutku kada se diplomatski procesi odvijaju na više frontova, ali bez vidljivog proboja ka trajnom rešenju. U Vašingtonu, američki predsednik Donald Trump najavio je da predstoje "završni napori" za postizanje sporazuma sa Iranom, uz najavu novog mogućeg roka za dogovor. Takve poruke ukazuju da pitanje iranskog nuklearnog programa ostaje jedno od ključnih bezbednosnih izazova regiona. Dodatnu pažnju privlači i odluka italijanskih vlasti da pokrenu istragu protiv izraelskog ministra nacionalne bezbednosti Itamara Ben Gvira zbog navodnog postupanja prema aktivistima humanitarne flotile, što bi moglo da unese novu dimenziju u već složene međunarodne odnose i rasprave o odgovornosti tokom aktuelnog sukoba.