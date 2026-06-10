ZAVRŠNE REČI O MASAKRU U RIBNIKARU: Tužilac traži maksimalne kazne za roditelje maloletnog ubice - objavljivanje presude 18. juna
U Višem sudu u Beogradu danas su održane završne reči na suđenju roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine ubio devetoro učenika i čuvara Osnovne škole "Vladislav Ribnikar". Izlaganje je bilo otvoreno za javnost, a javno objavljivanje presude je zakazano za 18. jun u 10 časova. Glavni javni tužilac Nenad Stefanović zatražio je maksimalne kazne za Vladimira i Mirjanu Kecmanović, roditelje maloletnika koji je izvršio zločin.
Tužilac je ukazao da zapuštenost u vaspitanju, kakva se ogleda kod maloletnog ubice, nije nastala odjednom, već da je posledica dugotrajnog propusta roditeljskog nadzora, emocionalnog razvoja deteta, propusta kontrole njegovog ponašanja i neprepoznavanja ozbiljnih upozoravajućih znakova.
Gosti Usijanja:
Bojana Šlajmer, psiholog
Sladjana Nedeljković, urednica emisije “Crna hronika” na Kurir televiziji
Marko Andjelković Slijepčević, advokat
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig