Sjedinjene Američke Države će u nekom trenutku u bliskoj budućnosti zauzeti iransko ostrvo Harg. Preuzećemo njegovu naftnu infrastrukturu i potpunu kontrolu nad njihovim tržištima nafte i gasa, kao što smo uradili sa Venecuelom. Ovo je saopštio predsednik Donald Tramp. Najintenzivniji napad se očekuje u narednim satima, mada je već nekih udara bilo u toku noći i dana, iako je minimum dogovora prethodno postignuto. Teheran odgovara da neće popustiti pred pritiscima, tvrdeći da je sve ovo potez očajnika. Ujedinjene nacije upozoravaju na rizik od šireg regionalnog sukoba.