NOVA ESKALACIJA NA BLISKOM ISTOKU: Amerika kreće na ostrvo Harg. Tramp preti scenarijom Venecuele. Iran tvrdi da su to potezi očajnika
Sjedinjene Američke Države će u nekom trenutku u bliskoj budućnosti zauzeti iransko ostrvo Harg. Preuzećemo njegovu naftnu infrastrukturu i potpunu kontrolu nad njihovim tržištima nafte i gasa, kao što smo uradili sa Venecuelom. Ovo je saopštio predsednik Donald Tramp. Najintenzivniji napad se očekuje u narednim satima, mada je već nekih udara bilo u toku noći i dana, iako je minimum dogovora prethodno postignuto. Teheran odgovara da neće popustiti pred pritiscima, tvrdeći da je sve ovo potez očajnika. Ujedinjene nacije upozoravaju na rizik od šireg regionalnog sukoba.
Novi talas američkih napada usledio je nakon što je Iran oborio američki helikopter Apač. Čelnik Pentagona Pit Hegset tvrdi da je obaranje helikoptera bila nepromišljena iranska igrica koja će protivnike skupo koštati, jer:"Ako treba da pregovaramo bombama, pregovaraćemo bombama, a veoma smo dobri u tome", zapretio je Hegset.
Komentar sasvim slučajnog prolaznika na internetu, bio je: "Ovi dečaci se nisu igrali rata kad su bili mali, pa bi sada da nadoknade".
Gosti Usijanja:
Miodrag Kapor, stručnjak za energetsku politiku i predsednik organizacije "Monitor odgovornosti"
Nenad Bumbić, ekonomista
Emil Zornić, doktorand Fakulteta političkih nauka
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig