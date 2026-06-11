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Aleksandar Krkobabić, novi voditelj informativnog programa Kurir televizije, pre svega, voli da istakne da je humor njegov način života i da uvek teži tome da stvarima doda vedrinu i boje. Optimizam je ono što ga pokreće.

Iako rođeni Beograđanin, sa roditeljima se još kao dete preselio u Inđiju.

Studije komunikologije je završio u Beogradu i stekao zvanje diplomiranog komunikologa. Ljubav i pasiju prema novinarstvu prepoznao je i počeo da razvija već tokom srednje škole.

Foto: Petar Aleksić

Televiziju, pre svega, ističe kao nešto što obožava, ali i kinematografiju. Njegov dominantan hobi učinio ga je vrsnim poznavaocem filma i velikim filmofilom. Novinarstvom kao poslom bavi se već sedam godina, od svoje 25. godine života. Počeci njegove karijere vezuju se za Sremsku televiziju, na kojoj je radio kao prezenter, kao i za dopisnički posao na Radio televiziji Vojvodina. Imao je i autorsku emisiju o poljoprivredi “Paor”, koju je i vodio.

Foto: Petar Aleksić

Ono što ipak posebno ističe, nešto što voli da nazove i “pravom poslasticom” svog posla su televizijski prilozi - "Neki rade da urade, ja radim jer uživam!". Dolazak na Kurir televiziju smatra najboljim potezom i najboljom pruženom šansom, komentarišući na sledeći način: “Pravi kolektiv! Mnogo sam naučio i dragoceno je što sam svestan i znam da ću jos mnogo toga naučiti! Imam želju i potrebu da istaknem koliko dobra saradnja postoji među kolegama; zadovoljstvo je raditi sa svima - urednicima, novinarima, snimateljima, montažerima! Svi su, pre svega, predivni ljudi, a onda i veoma profesionalni u svom poslu. Posebno izdvajam čoveka koji je, mogu slobodno reći, "mag" ovog zanimanja, glavnog urednika informativnog programa Kurir televizije, Zorana Mihajlovića, koji je mnogima nesebično pokazao pravi smer ove profesije, pa i meni. Čovek izuzetnog znanja, koji poseduje veštinu da svoje znanje na razumljiv način prenese drugima.”

1/9 Vidi galeriju Aleksandar Krkobabić, novi voditelj informativnog programa Kurir televizije Foto: Petar Aleksić