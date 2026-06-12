Amerika i Iran bi mogli da zakopaju ratne sekire. Predsednik Amerike Donald Tramp obustavio je najavljeni napad na Iran tvrdeći da su na korak do sporazuma. Niko ne bi bio sumnjičav prema rečima koje dolaze od najvišeg svetskog zvaničnika da Tramp to nije izrekao mnogo puta pre. Nisu uzalud brojali američki analitičari koliko puta je to rekao od početka invazije na Iran - do juče pre podne to je bilo 38 puta, a sinoćna tvrdnja da se sporazum postiže je 39. put da predsednik Amerike kaže "rat je završen, postigli smo šta smo hteli, sporazum je pred nama".

Uz nadu da će to biti i poslednji i da će rezultirati potpisom, pratimo dešavanja na svetskoj sceni i put aviona koji su se iz Amerike zaputili ka Ženevi, ka Švacarskoj, gde je najvaljeno da bi potpredsednik SAD Džej Di Vens mogao da potpiše sporazum sa Iranom. Onaj ko je pomislio da može da se odahne jer se jedan svetski sukob verovatno bliži kraju, nek ne žuri, jer se situacija na Kubi veoma zateže s pretnjom da Amerika izvrši ofanzivu, ali se loše prognoze pišu i za evropski kontinent gde nema kraja rata u Ukrajini, ali ima naznaka za širenje.

Načelnik generalštaba nemačke vojske general-potpukovnik Kristijan Frojding upozorio je da će Rusija do 2029. godine biti spremna da "izvrši invaziju na neku zemlju članicu NATO-a". Ovo nismo čuli prvi put, ali da li je tačno ili su samo u strahu velike oči?

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