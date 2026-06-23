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U Ohridu je počeo osmodnevni pravoslavni kamp koji je okupio decu sa Kosova i Metohije, centralne Srbije i regiona. Prvog dana deca i vaspitači sa organizatorima posetili su crkvu Svetog Klimenta Orhidskog. U sklopu programa u večernjim satima biće održana likovna radionica.

U organizaciji „Mir, sloga, stabilnost“ Skoplje, održava se dečiji pravoslavni kamp koji je okupio 65 mališana sa KiM, iz Repulike Srpske, centralne Srbije i Makedonije. Deca će se u narednih osam dana upoznati sa kulturnim - istorijskim bogatstvom Ohrida ili kako ga mnogi nazivaju Balkanskim Jerusalimom.

"Htela bih da se zahvalim organizatorima kampa. Deca su se već jako lepo snašla, program je izuzetno urađen, bogat je aktivnostima , tako da se aktivnosti koje su izuzetno osmišljene deci dopadaju“, istakla je Nataša Trifunović, vaspitač iz Istočnog Sarajeva.

Foto: Kancelarija za Kosovo i Metohiju

"Mogu reći da sam veoma počastvovana što sam dobila priliku da učestvujem na ovakvom putovanju. Smatram da nam je program jako lepo osmišljen da se lepo upoznamo sa kulturnom baštinom srpskog naroda i pravoslavnih Hrišćana. Oni su shvatili da sve njih povezuje to njihovo Pravoslavlje i da smo zapravo svi mi isti i da pre svega treba da budemo ljudi, da pomažemo jedni drugima bez obzira na to gde se mi nalazimo i živimo“, istakla je Olivera Radaković, vaspitačica iz Lipljana.

U poseti smo pravoslavnim svetinjama Makedonije i to dosta znači za svu decu. Svi su skoro prvi put ovde. Posetili smo i crkvu Svetog Kilmenta, zatim Svetog Nauma, Svetog Jovana Kanea – kaže Nela Mećanin, vaspitačica iz Čačka.

Pored mnogih pokloničkih putovanja, ove udruženje će ove godine kroz pravoslavlje i duhovnost, povezati decu iz regiona molitvom.

Foto: Kancelarija za Kosovo i Metohiju

"Mi kao Udruženje zadnjih tri četiri godine radimo na jednoj misiji povezivanja naroda kroz njihove duhovne vrednosti, upravo preko vere i pravoslavlja. Smatramo da je to most prijateljstva između dece iz različitih država regiona, gde se oni okupljaju i druže kroz razne radionice, uče o veri i pravoslavlju i stiču nova iskustva, ali i lepe uspomene, koje će poneti iz Ohrida i nadam se da će to dugo ostati u njihovom sećanju. Osim posete Ohridu, vodili smo decu i u Ostrog, Tumane, brojne velike srpske svetinje, Pećku Patrijaršiju, Visoke Dečane, Gračanicu, imamo blagoslov Hilandara i četvrtu godinu za redom vodimo poklonike na Hilandar. Radimo na nečemu što je nama ostalo, a to je vera u Boga", kaže Maja Denkovska, predsednica Udruženja „Mir, sloga, stabilnost“ iz Skoplja.

Nakon obilaska svetinja biće održane grnčarske, likovne i folklorne radionice.