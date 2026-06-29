U PRIŠTINI PROČELO SASLUŠANJE 36 SRBA KOJI SU PRIVEDENI NA GAZIMESTANU: Terete ih za narušavanje javnog reda i mira, te i "podsticanja mržnje"!
U osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini u toku je saslušanje 36 osoba koje su u nedelju privedene na Gazimestanu, nakon parastosa Kosovskim junacima.
Pred sud, sa pojedinima od njih, došli su i članovi njihovih porodica.
Tzv. kosovska policija privela je juče, na Gazimestanu, 36 osoba, među kojima i jedno maloletno lice, koje su nakon saslušanja oslobodili.
Među privedenima su osobe sa KiM, iz centrane Srbije i regiona.
Tzv. kosovska policija se vrlo grubo ponašala prema građanima koji su mirno izlazili sa Gazimestana.
Pre početka parastosa, na ulazu u spomen - kompleks veliki broj pripadnika tzv. kosovske policije u uniformama i civilu pretresao je građane koji su došli na parastos i grubo se odnosio prema njima.
Tzv. kosovska policija juče je saopštila da su privedeni navodno provocirali okupljene uzvikivanjem provokativnih parola koje su sadržale elemente podsticanja mržnje, čime su prekršile zakonske odredbe.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije saopštila je juče da će obavestiti sve međunarodne predstavnike o privođenju, nazivajući taj postupak sramnim i besprizornim činom represije režima Aljbina Kurtija.
Kurir Politika/Kosovo Onlajn