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U osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini u toku je saslušanje 36 osoba koje su u nedelju privedene na Gazimestanu, nakon parastosa Kosovskim junacima.

Pred sud, sa pojedinima od njih, došli su i članovi njihovih porodica.

Tzv. kosovska policija privela je juče, na Gazimestanu, 36 osoba, među kojima i jedno maloletno lice, koje su nakon saslušanja oslobodili.

Među privedenima su osobe sa KiM, iz centrane Srbije i regiona.

Tzv. kosovska policija se vrlo grubo ponašala prema građanima koji su mirno izlazili sa Gazimestana.

Pre početka parastosa, na ulazu u spomen - kompleks veliki broj pripadnika tzv. kosovske policije u uniformama i civilu pretresao je građane koji su došli na parastos i grubo se odnosio prema njima.

1/4 Vidi galeriju hapšenje Srba na Gazimestanu Foto: Kosovoonline

Tzv. kosovska policija juče je saopštila da su privedeni navodno provocirali okupljene uzvikivanjem provokativnih parola koje su sadržale elemente podsticanja mržnje, čime su prekršile zakonske odredbe.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije saopštila je juče da će obavestiti sve međunarodne predstavnike o privođenju, nazivajući taj postupak sramnim i besprizornim činom represije režima Aljbina Kurtija.