Svaka ozbiljna država kroz istoriju je znala da su mir, stabilnost i bezbednost preduslov svakog razvoja. Bez snažne i moderne vojske nema ni sigurnosti građana, ni zaštite nacionalnih interesa, ni mogućnosti da država samostalno odgovara na izazove vremena u kojem živimo. Simbolično na Vidovdan predstavljeni su novi sistemi naoružanja, oprema i sposobnosti Vojske Srbije. Uz demonstraciju vojne moći poslata je jasna poruka da država nastavlja sa modernizacijom svojih odbrambenih kapaciteta i ulaganjima u bezbednosni sektor. U isto vreme, iz vrha vlasti stižu i poruke o novim ekonomskim merama namenjenim građanima Srbije. Najavljen je paket podrške penzionerima, ali i mere koje bi trebalo da doprinesu daljem rastu plata i životnog standarda. Nakon velikog narodnog skupa održanog u Beogradu, na kojem su predstavljeni politički prioriteti i razvojni planovi države, otvorena su brojna pitanja o tome kakav ekonomski kurs Srbija bira u narednim godinama i da li će najavljene mere doneti konkretne rezultate građanima.