NOVI PAKET MERA ZA BOLJI ŽIVOT PENZIONERA: Kada će građani Srbije osetiti promene?
Dok se veliki deo Evrope suočava sa ekonomskom neizvesnošću, Srbija najavljuje novi paket podrške građanima, sa posebnim fokusom na penzionere, porodice sa decom i socijalno ugrožene kategorije. Reč je o merama koje bi trebalo da obuhvate milione građana, uz jednokratne novčane pomoći, dodatnu podršku najstarijima, nove turističke vaučere i nastavak politike rasta plata i penzija. Predstavnici vlasti poručuju da je cilj da se rezultati ekonomskog razvoja vrate građanima kroz konkretnu pomoć i veći životni standard. Vlada tvrdi da Srbija danas ima dovoljno stabilne javne finansije da istovremeno nastavi sa velikim infrastrukturnim projektima, privlačenjem investicija i direktnom podrškom građanima. Upravo zato novi paket mera vlast predstavlja kao nastavak politike koja za prioritet ima očuvanje životnog standarda, posebno penzionera koji su, kako ističu državni zvaničnici, podneli najveći teret brojnih ekonomskih kriza tokom prethodnih decenija.
Koliko će nove mere pomoći najstarijim građanima?
Da li povećanje penzija i jednokratna pomoć mogu dodatno da unaprede kvalitet života penzionera?
Šta građani mogu da očekuju u narednom periodu kada je reč o ekonomskom razvoju i socijalnoj sigurnosti?
gosti "Usijanja":
Milovan Drecun, narodni poslanik i predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove
dr Rajko Petrović, naučni saradnik Instituta za evropske studije
Dragoljub Kojčić, politički filozof