Dok se veliki deo Evrope suočava sa ekonomskom neizvesnošću, Srbija najavljuje novi paket podrške građanima, sa posebnim fokusom na penzionere, porodice sa decom i socijalno ugrožene kategorije. Reč je o merama koje bi trebalo da obuhvate milione građana, uz jednokratne novčane pomoći, dodatnu podršku najstarijima, nove turističke vaučere i nastavak politike rasta plata i penzija. Predstavnici vlasti poručuju da je cilj da se rezultati ekonomskog razvoja vrate građanima kroz konkretnu pomoć i veći životni standard. Vlada tvrdi da Srbija danas ima dovoljno stabilne javne finansije da istovremeno nastavi sa velikim infrastrukturnim projektima, privlačenjem investicija i direktnom podrškom građanima. Upravo zato novi paket mera vlast predstavlja kao nastavak politike koja za prioritet ima očuvanje životnog standarda, posebno penzionera koji su, kako ističu državni zvaničnici, podneli najveći teret brojnih ekonomskih kriza tokom prethodnih decenija.