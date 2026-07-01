Od marta 2027. godine kasarne u Srbiji ponovo će biti otvorene za vojnike koji dolaze na obavezno služenje vojnog roka. Predsednik Srbije najavio je da je država u potpunosti spremna za njegovu primenu, a vojni rok će trajati skraćeno - 75 dana. Regruti će se prvenstveno upućivati u vojne centre i kasarne u pograničnim gradovima Somboru, Pirotu, Priboju i Zaječaru. Državni vrh i javnost su spremni da od proleća čuju i gledaju vojničke zakletve, jutarnje smotre i postrojavanja, ali da li će mladi u Srbiji spremno dočekati da služe otadžbini?