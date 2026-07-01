OBAVEZAN VOJNI ROK: Da li su mladi u Srbiji spremni da služe otadžbini?
Od marta 2027. godine kasarne u Srbiji ponovo će biti otvorene za vojnike koji dolaze na obavezno služenje vojnog roka. Predsednik Srbije najavio je da je država u potpunosti spremna za njegovu primenu, a vojni rok će trajati skraćeno - 75 dana. Regruti će se prvenstveno upućivati u vojne centre i kasarne u pograničnim gradovima Somboru, Pirotu, Priboju i Zaječaru. Državni vrh i javnost su spremni da od proleća čuju i gledaju vojničke zakletve, jutarnje smotre i postrojavanja, ali da li će mladi u Srbiji spremno dočekati da služe otadžbini?
Inače, Vojska Srbije zvanično je postala profesionalna početkom 2011. godine i od tada je obavezno služenje vojnog roka zamenjeno dobrovoljnim. Zbog bezbednosnih rizika širom sveta, poslednjih godina sve veći broj država ponovo razmatra ili vraća obavezno služenje vojnog roka. Susedna Hrvatska je usvojila odluku o obaveznom vojnom roku u oktobru 2025. godine, dok države poput Švajcarske, Norveške, Danske, Finske, Austrije, Grčke, Turske, Estonije, Kipra, Ukrajine, Rusije i Belorusije nisu nikada ni odustale od obaveznog služenja.
Da li će obavezni vojni rok u Srbiji poboljšati odbrambene sposobnosti države i kakav će odgovor dati mlade generacije – muškarci za koje je obavezan i devojke koje mogu da biraju?
Gosti Usijanja:
dr Luka Kastratović, general Vojske Srbije u penzij
dr Aleksandar Lukić, predsednik Filozofskog društva „Sofos“
Aleksandar Gajović, novinar i publicista
Urednica i voditeljka: Silvija Slamnig