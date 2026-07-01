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Mediji kompanije WMG nastavljaju da potvrđuju svoju snagu na srpskom tržištu, i to sa više od 85 hiljada korisnika više od drugoplasirane, odnosno preko 190 hiljada više od trećeplasirane medijske grupacije, pokazuju junski podaci zvaničnog merenja čitanosti portala u Srbiji, koje sprovodi kompanija Gemius.

WMG je na ubedljivom prvom mestu po broju otvorenih strana. Tokom juna posetioci naših internet izdanja otvorili su više od 130 miliona stranica, što je 9% više u odnosu na drugoplasiranog i čak 15% više u odnosu na trećeplasiranog konkurenta. Istovremeno, korisnici su na WMG portalima proveli više od 2,2 miliona sati, odnosno neverovatnih 247 godina, potvrđujući snagu sadržaja koji svakodnevno privlače i zadržavaju najveću digitalnu publiku u Srbiji.

Foto: WMG

Lidersku poziciju po broju otvorenih strana (Page Views) WMG drži neprekidno od aprila 2025. godine, što znači da smo već 15 meseci najčitanija digitalna medijska grupacija u Srbiji. Liderske pozicije brendova WMG Najčitaniji smo sa najangažovanijom i najlojalnijom publikom, a naš medijski portfolio pokriva 71% internet korisnika u Srbiji, koji na našim portalima u proseku provode više od 38 minuta mesečno.

WMG nastavlja da potvrđuje svoju snagu na domaćem digitalnom tržištu, ostvarujući vodeće rezultate u najvažnijim sadržajnim segmentima. Najnoviji Gemius podaci pokazuju da naši brendovi ostvaruju bolje rezultate od konkurencije u kategorijama News, Žena/Lifestyle i Biznis, dok pojedinačni portali nastavljaju da postavljaju standarde u svojim oblastima. Posebno se izdvaja Žena/Lifestyle segment, gde WMG beleži više od 290 hiljada korisnika prednosti u odnosu na konkurenciju. Istovremeno, lidersku poziciju potvrđujemo i u kategorijama News i Biznis, dodatno učvršćujući poziciju najjače digitalne medijske grupacije u najvažnijim sadržajnim vertikalama.

1/3 Vidi galeriju Liderske pozicije brendova WMG Foto: WMG

Snagu WMG portfolija predvode brendovi koji i tokom juna potvrđuju liderske pozicije u najvažnijim sadržajnim kategorijama. Kurir ostaje neprikosnoveni lider kada je reč o informativnim sadržajima, dok Kurir Društvo zauzima prvo mesto među portalima posvećenim društvenim temama. Dominaciju u informativnom segmentu dodatno potvrđuju Kurir Hronika i Kurir Biznis, koji beleže veću čitanost od svojih direktnih konkurenata. WMG u tehnološkoj kategoriji zauzima prve dve pozicije zahvaljujući portalima Kurir TechVision i Mondo Smartlife, dok istovremeno, Kurir Zdravlje nastavlja da učvršćuje poziciju jednog od vodećih zdravstvenih portala u Srbiji.

* WMG Žena/Lifestyle (Stil, Lepa i Srećna, Sensa, Stvar ukusa, Yumama, Glossy, Elle), Ringier Žena/Lifestyle (Blic žena, Ana.rs), WMG Estrada/Zabava (Kurir Stars, Mondo Zabava, Espreso Showbiz, Ringier Estrada/Zabava (Blic Zabava, PulsOnline, ), WMG Biznis (Kurir Biznis, Smartlife,E upravo zato), Ringier Biznis (Blic Biznis)

1/3 Vidi galeriju KURIR BIZNIS: Biznis portal broj 1 u Srbiji Foto: WMG

KURIR BIZNIS: Biznis portal broj 1 u Srbiji Podaci Gemiusa iz juna pokazuju da je Kurir Biznis prvi izbor ljudi koji prate informacije iz sveta biznisa. To potvrđuje da je ovaj portal relevantna destinacija za sve koje interesuju preduzetništvo, lične finansije, tehnologija, nekretnine, berza, ali i makroekonomske teme. U poređenju sa Blicom, Kurir Biznis na mesečnom nivou ima 68 hiljada korisnika više, dok je u junu Kurir Biznis ostvario 31% više otvorenih strana od Blic Biznisa, odnosno više od 2,1 miliona otvorenih stranica, što govori u prilog kvalitetu sadržaja koji portal svakodnevno donosi.

1/3 Vidi galeriju KURIR ZDRAVLJE: Prvi izbor za informacije o zdravlju u Srbiji Foto: WMG

KURIR ZDRAVLJE: Prvi izbor za informacije o zdravlju u Srbiji Podaci Gemiusa iz juna pokazuju da je Kurir Zdravlje prvi izbor za sve one koji traže najnovije informacije o zdravlju, ishrani, vežbanju i mentalnom zdravlju u Srbiji. Ovaj portal je prepoznat kao ključna destinacija za sve koji žele kvalitetne savete i stručne članke o aktuelnim temama iz zdravstva. U poređenju sa konkurencijom, Kurir Zdravlje beleži 50% više poseta od drugoplasirane Telegraf eKlinike, što potvrđuje njegovu superiornost i relevantnost. Sa sadržajem osmišljenim da zadovolji potrebe kako stručnjaka, tako i onih koji teže unapređenju svog zdravlja, Kurir Zdravlje je vaš pouzdani izvor informacija o svim aspektima očuvanja zdravlja.

Foto: WMG

KURIR DRUŠTVO: Prvi izbor za najvažnije društvene teme Kada je reč o društvenim temama, Kurir Društvo je tokom juna ostvario bolje rezultate od Blic Društva u ključnim Gemius metrikama, potvrđujući lidersku poziciju u ovoj kategoriji.

Foto: WMG

Tokom juna publika je na sadržajima Kurir Društva otvorila čak 3,83 miliona stranica, odnosno više od 153 hiljade stranica više nego na Blic Društvu. Istovremeno, korisnici su na portalu proveli više od 81 hiljade sati, što je čak 21% više vremena u odnosu na konkurenciju.

Foto: WMG

KURIR POLITIKA: Najčitanija destinacija za političke sadržaje Kada je reč o političkim temama, Kurir Politika tokom juna beleži bolje rezultate od Blic Politike po broju otvorenih strana i broju poseta, potvrđujući snažno poverenje publike u političke sadržaje koje svakodnevno donosi Kurir.

Tokom juna korisnici su na Kurir Politici otvorili čak preko 3,8 miliona stranica, što je gotovo 879 hiljada više u odnosu na Blic Politiku. Istovremeno, ostvareno je više od 2.2 miliona poseta, čime je Kurir Politika zadržala prednost i po nivou interesovanja publike za političke sadržaje.

Foto: WMG

Rezultati ostvareni tokom juna potvrđuju snažnu poziciju Kurir Politike na domaćem digitalnom tržištu i veliko interesovanje publike za političke sadržaje koje svakodnevno donosi Kurir. Građani Srbije za TECH teme biraju WMG portale

WMG i u TECH segmentu potvrđuje lidersku poziciju na domaćem digitalnom tržištu. Prema junskim podacima Gemiusa, dva vodeća tech portala u Srbiji dolaze upravo iz WMG portfolija – Smartlife, koji ostvaruje najbolje rezultate u kategoriji, i Kurir TechVision, koji već mesecima potvrđuje svoju poziciju među vodećim portalima u TECH kategoriji. Zajedno, ova dva brenda potvrđuju snagu WMG portfolija, zahvaljujući kojoj WMG zauzima prve dve pozicije u TECH segmentu i nastavlja da postavlja standarde na domaćem digitalnom tržištu. MONDO ISPRED DIREKTNE KONKURENCIJE Portal Mondo nastavlja da potvrđuje svoju snagu na tržištu i u junu beleži bolje rezultate od portala N1 po broju jedinstvenih korisnika. Tokom juna Mondo je okupio više od 2,25 miliona korisnika, odnosno gotovo preko 230 hiljada korisnika više u odnosu na direktnog konkurenta, dodatno učvršćujući svoju poziciju među najposećenijim portalima u Srbiji. Kurir i Mondo dodatno učvršćuju dominaciju WMG grupacije, zauzimajući mesta među top petnajposećenijih sajtova prema podacima zvaničnog merenja čitanosti portala u Srbiji, koje sprovodi kompanija „Gemius“. Ovi rezultati još jednom potvrđuju vodeću poziciju WMG-a na tržištu.

HVALA NA POVERENJU! Pored Kurira, Monda i Espresa, u rezultatima medijske divizije WMG učestvuju i naši specijalizovani brendovi: Smartlife, Lepa & Srećna, Stvar ukusa, Sensa, Yumama, Glossy, Stil, Elle Srbija, EUpravo zato i drugi. Rezultati ostvareni tokom juna još jednom potvrđuju snagu WMG portfolija, koji kroz široku mrežu informativnih, lifestyle, tehnoloških i specijalizovanih brendova svakodnevno okuplja milione korisnika širom Srbije.

Zahvaljujemo se svim našim čitaocima i gledaocima, kao i zaposlenima, klijentima i partnerima koji svojim poverenjem, podrškom i zajedničkim radom doprinose ovim rezultatima i daljem rastu naših medijskih brendova. *Istraživanje gemiusAudience prati posećenost srpskih veb-stranica. U istraživanju učestvuje više od 100 domaćih internet sajtova, zbog čega je gemiusAudience postao standard u internet istraživanju i merenju, prihvaćen od strane relevantnih medijskih agencija, internet medija i oglašivača u državama istočne i srednje Evrope. Podaci ovog, za sada jedinog zvaničnog istraživanja posećenosti srpskih veb-stranica, javno su dostupni na adresihttps://e-public.gemius.com/rs.