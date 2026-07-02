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Nakon potresne priče iz Leposavića koju je objavila naša televizija, o devojčicama koje su zbog zanemarivanja roditelja na staranje dodeljene baki i deki, a koje je nadavno pogodila velika tragedija - jedna od sestara preminula je nakon kraće bolesti - reagovala je Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju pomoći će porodici Jovanović iz Leposavića, sela Kijevčiće da saniraju i opreme svoj dom kako bi devojčice Tina i Nina koje ovde žive sa bakom i dekom imale adekvatne uslove za školovanje i odrastanje, ali će im uputiti i dodatnu finansijsku novčanu pomoć kao vid podrške.

Svetlana Miladinov, pomoćnica direktora Kancelarije za KiM kaže za Kurir da će ova institucija pomoći ovoj porodici koja se bori sa teškim životnim nedaćama i da su im i do sada pomagali.

Svetlana Miladinov Foto: Kurir Televizija

- Naši predstavnici Centra za socijalni rad iz Leposavića kao i predstavnici opštine su u kontaktu sa porodicom, ne samo danas već duže vreme s obzirom da je porodica prolazila kroz težak životni period. Danas su ih naši predstavnici ponovo obišli i popisali šta je sve potrebno porodici Jovanović kako bismo im pomogli.

Plan je da im kompletno opremimo kuću, da se postave novi podovi, nabavi novi nameštaj, neophodna bela tehnika, kupi nova kuhinja i zameni sve što je potrebno. Uz to, ponovo ćemo im uputiti i finansijsku pomoć, čiji su već korisnici bili. I mi kao Kancelarija za KiM, i vi kao medij koji ste objavili priču o ovoj porodici, smo na istom zadatku da pomognemo tako gde je najpotrebnije – rekla je Miladinov.

Ona je navela da će se pomoć ovoj porodici uputiti prioritetno, s obzirom da baka i deka predano brinu o unukama i kako bi im se na ovaj način pružila podrška u svemu kroz šta prolaze.