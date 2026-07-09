Evropska unija ostaje najvažniji spoljnopolitički i ekonomski partner Srbije. Gotovo dve decenije od početka evropskog puta, proces pristupanja prolazio je kroz brojne uspone i izazove, ali strateški cilj ostao je isti punopravno članstvo u evropskoj porodici naroda. Srbija je status kandidata dobila 2012. godine, pristupne pregovore zvanično otvorila 2014, a od tada je sprovela brojne reforme u oblasti ekonomije, javne uprave, pravosuđa i usklađivanja sa evropskim standardima. Evropska unija danas je ubedljivo najveći trgovinski partner Srbije, najveći investitor i donator bespovratnih sredstava, zbog čega evropske integracije predstavljaju ne samo politički, već i razvojni i ekonomski interes naše zemlje. Zato je preporuka Evropske komisije da Srbija otvori Klaster 3 predstavljala važan signal da je Brisel prepoznao ostvareni napredak i da smatra kako su ispunjeni uslovi za nastavak pregovaračkog procesa. Evropska komisija ocenila je da je Srbija ostvarila dovoljan napredak u ključnim oblastima i preporučila državama članicama da odobre otvaranje Klastera 3. Međutim, uprkos toj preporuci, među državama članicama nije postignut neophodan konsenzus. Protiv otvaranja Klastera 3 izjasnile su se pojedine članice Evropske unije, među kojima su baltičke države, Holandija, Belgija, Švedska, Bugarska i Hrvatska, dok su još neke zemlje izrazile rezervu. Kao razlozi navodili su se pitanja vladavine prava i usklađivanja spoljne politike Srbije sa politikom Evropske unije. Odluka se ne može posmatrati isključivo kroz tehničke kriterijume, već da na nju utiču i širi geopolitički odnosi unutar same Evropske unije. Istovremeno interes same Evropske unije stabilan i prosperitetan Zapadni Balkan, proces proširenja ne bi trebalo da bude talac pojedinačnih političkih stavova pojedinih država članica.