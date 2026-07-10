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Biti predsednik Amerike statistički je jedan od najopasnijih poslova na planeti.

Skoro svaki deveti američki lider u istoriji bio je meta uspešnog ili neuspešnog atentata. Tokom istorije ubijena su četiri aktuelna američka predsednika: Abraham Linkoln 1865. godine. Džejms Garfild 1881. godine, Vilijam Mekinli 1901. Džon F. Kenedi 1963. koji je ubijen iz snajpera tokom vožnje u otvorenom automobilu u Dalasu.

Ronald Regan je 1981. teško ranjen, ali je preživeo. Teodor Ruzvelt je 1912. ranjen u grudi dok je bio bivši predsednik u novoj kampanji. A Donald Tramp je ranjen u uho 2024. tokom predsedničke kampanje. Zatim je imao i zasedu na Floridi, kao i dramatični oružani napad i hitnu evakuaciju na večeri dopisnika u Vašingtonu u aprilu ove godine. Od rata u Iranu njegova bezbednost je na udaru, a više puta su iznošeni podaci o planiranom napadu. Sada stižu i nova upozorenja izraelskih obaveštajnih službi - Iran je navodno planirao ubistvo američkog predsednika. Mnogo detalja se ne zna, ali to objašnjava iznenadnu odluku da se zameni avion predsednika Trampa prilikom povratka sa samita u Ankari. Sam Tramp je rekao: “Jutros sam video da sam na svakoj njihovoj listi. I dosad sam, pretpostavljam, i mao malo sreće, ali možda to neće dugo potrajati”. Koliko je pretnja alarmanta, da li je američki predsednik siguran?

Gosti Usijanja:

Milan Milović, pukovnik MUP u penziji

Ilija Životić, profesor bezbednosti

Darko Obradović, Centar za stratešku analizu

Urednica i voditeljka Silvija Slamnig