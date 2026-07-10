UPOZORENJE OBAVEŠTAJNIH SLUŽBI O NOVOM ATENTATU: Iranci planiraju da ubiju Donalda Trampa! Koliko je pretnja alarmanta, da li je američki predsednik siguran?
Biti predsednik Amerike statistički je jedan od najopasnijih poslova na planeti.
Skoro svaki deveti američki lider u istoriji bio je meta uspešnog ili neuspešnog atentata. Tokom istorije ubijena su četiri aktuelna američka predsednika: Abraham Linkoln 1865. godine. Džejms Garfild 1881. godine, Vilijam Mekinli 1901. Džon F. Kenedi 1963. koji je ubijen iz snajpera tokom vožnje u otvorenom automobilu u Dalasu.
Ronald Regan je 1981. teško ranjen, ali je preživeo. Teodor Ruzvelt je 1912. ranjen u grudi dok je bio bivši predsednik u novoj kampanji. A Donald Tramp je ranjen u uho 2024. tokom predsedničke kampanje. Zatim je imao i zasedu na Floridi, kao i dramatični oružani napad i hitnu evakuaciju na večeri dopisnika u Vašingtonu u aprilu ove godine. Od rata u Iranu njegova bezbednost je na udaru, a više puta su iznošeni podaci o planiranom napadu. Sada stižu i nova upozorenja izraelskih obaveštajnih službi - Iran je navodno planirao ubistvo američkog predsednika. Mnogo detalja se ne zna, ali to objašnjava iznenadnu odluku da se zameni avion predsednika Trampa prilikom povratka sa samita u Ankari. Sam Tramp je rekao: “Jutros sam video da sam na svakoj njihovoj listi. I dosad sam, pretpostavljam, i mao malo sreće, ali možda to neće dugo potrajati”. Koliko je pretnja alarmanta, da li je američki predsednik siguran?
Gosti Usijanja:
Milan Milović, pukovnik MUP u penziji
Ilija Životić, profesor bezbednosti
Darko Obradović, Centar za stratešku analizu
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig