Neki gradovi zauvek ostanu adresa. A neki postanu uspomena koju čovek nosi gde god da krene. Večeras govorimo o detinjstvu koje je prekinula istorija. O rodnom gradu koji je ostao u srcu. O Kosovu i Metohiji nekada i danas. O ljudima koji su morali da napuste svoje domove, ali ne i svoje korene. Kako izgleda kad lična sudbina postane politička misija? Može li se teret prošlosti pretvoriti u odgovornost prema budućnosti? I koliko uspomene iz detinjstva određuju odluke koje danas donosi u samom vrhu države? Od devojčice koja je odrastala u Peći, preko godina koje su promenile sudbinu čitavog jednog naroda, do višedecenijskog političkog angažmana i ministarske funkcije, večeras otkrivamo životnu priču žene koja retko govori o sebi, a mnogo češće o državi, narodu i Kosovu i Metohiji.