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Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović posetila je vinariju „DOJA“ u Blacu, jednu od vodećih srpskih vinarija i prepoznatljiv primer uspešnog domaćeg porodičnog preduzetništva.

- Razgovarali smo o daljem razvoju proizvodnje, investicijama i mogućnostima za jačanje konkurentnosti naših vina na domaćem i inostranom tržištu - navela je ministarka Mesarović.

Ona je dodala da Ministarstvo privrede nastavlja da bude pouzdan partner domaćim privrednicima koji svojim znanjem, radom i ulaganjima doprinose razvoju lokalnih zajednica, otvaranju novih mogućnosti i jačanju srpske privrede.

Foto: Privatna arhiva