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Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović posetila je vinariju „DOJA“ u Blacu, jednu od vodećih srpskih vinarija i prepoznatljiv primer uspešnog domaćeg porodičnog preduzetništva.

- Razgovarali smo o daljem razvoju proizvodnje, investicijama i mogućnostima za jačanje konkurentnosti naših vina na domaćem i inostranom tržištu - navela je ministarka Mesarović.

Ona je dodala da Ministarstvo privrede nastavlja da bude pouzdan partner domaćim privrednicima koji svojim znanjem, radom i ulaganjima doprinose razvoju lokalnih zajednica, otvaranju novih mogućnosti i jačanju srpske privrede.

Велико ми је задовољство што сам данас посетила винарију „DOJA“ у Блацу, једну од водећих српски(4).jpg
Foto: Privatna arhiva

- Nastavljamo da podržavamo kompanije koje investiraju, zapošljavaju i svojim uspehom doprinose snažnijoj i konkurentnijoj Srbiji, sledeći politiku razvoja koju predvodi naš predsednik Aleksandar Vučić - poručila je ministarka privrede Adrijana Mesarović.

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