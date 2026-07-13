Zakon o elektronskim medijima i rad REM-a, odnosno izostanak rada Saveta REM-a su mesecima tačka na koju se antirežimska javnost usredsredi u svakoj prilici kad treba kritikovati. Ova tema se i sada našla kao udica za one koji su spremmi da uđu u konflikt. Možda se, samo, nije očekivalo da će konflikt biti “među svojima”.

Iako bi približavanje formiranju Saveta REM-a trebalo da bude pozitivan pomak, ovo je sasvim neobjašnjivo, stvorilo konflikt unutar baš te antirežimske javnosti kojoj je i smetalo to što Saveta nema. Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas kaže da treba da bude sramota pomenute nezavisne članove jer su, kako kaže, kršeći zakon prihvatili da se vrate u REM. Ovo nije jedini provokativan komentar, ali je bio prvi među onima koji su se samo nadovezali i napravili verbalni karambol i to “među svojima”, predstavnicima opozicije koji pretenduju da budu vlast, zaboravljajući da je za to potrebna ujedinjenost, a ne raskol.