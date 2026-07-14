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Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević, svečano je otvorio kulturno-obrazovni kamp u Tršiću, mestu koje na poseban način simbolizuje snagu srpskog jezika, kulture i nacionalnog identiteta.

Svečanom otvaranju prisustvovao je i zamenik gradonačelnika Loznice Petar Gavrilović, a ministar Milićević je istakao da će deca i mladi u zavičaju Vuka Stefanovića Karadžića imati priliku da kroz igru, književnost, umetnost, narodno stvaralaštvo, tradicionalne sportove i zajedničko druženje upoznaju ono što nas povezuje, ma gde danas živeli.

Đorđe Milićević u Tršiću Foto: Privatna arhiva

- Naučićete osnovne korake srpskog kola, stvarati motive Tršića, upoznati značaj krsne slave i domaće radinosti, ali i obići Loznicu, Banju Koviljaču, Gučevo, Drinu i manastir Tronošu - rekao je ministar Milićević i dodao da svako od tih mesta nosi deo naše istorije, tradicije i sećanja koje želimo da približimo mladima iz dijaspore i regiona.

Na ovogodišnjem letnjem kampu učestvuje sto trideset i pet dece iz sedam zemalja, rekao je ministar Milićević i dodao da je važno da sve ono što se ovde vidi, nauči i doživi ponese u zemlje i sredine iz kojih dolaze naši najmlađi sunarodnici.

- Vi ste najvažniji čuvari našeg jezika, kulture i tradicije izvan granica Srbije, ali i najvažnija veza Srbije sa budućnošću, rekao je ministar Milićević i dodao da zato ovaj kamp nije samo prilika za druženje i nova prijateljstva, već i prostor da se deca i mladi snažnije povežu sa svojim korenima, jedni sa drugima i sa Srbijom - poručio je ministar. 

Kurir Politika

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