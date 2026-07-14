"Bilo je lepo biti i Srbin i građanin Srbije i predsednik Srbije u Jelisejskoj palati”. Ovako je predsednik Srbije Aleksadnar Vučić komentarisao prisustvo u Francuskoj u Parizu gde je pozvan od predsednika Emanuela Makrona da prisustvuje vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske – Dana pada Bastilje.

Kao čin uvažavanja, na kraju vojne parade je predstavljena i srpska zastava, a predsednik Vučić je sedeo u prvom redu, iako naša zemlja nije ni članica EU, ni NATO-a, niti članica “Koalicije voljnih”. U istom danu, s druge strane Atlantika, u Vašingtonu doneta je odluka da se otpočne strateški dijalog sa Srbijom. Ministar spoljnih poslova Marko Đuruć rekao je da prva sesija dijaloga počinje u petak, a da je ova odluka SAD jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje I da pravi kvantni skok. Da li Srbija ulazi u novu spoljnopolitičku eru? Koje benefite možemo imati, a šta treba da preduzmemo?