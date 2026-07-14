VOJNA PARADA U PARIZU I STRATEŠKI DIJALOG SA SAD: Srbija u jednom danu u velikom diplomatskom uzletu
"Bilo je lepo biti i Srbin i građanin Srbije i predsednik Srbije u Jelisejskoj palati”. Ovako je predsednik Srbije Aleksadnar Vučić komentarisao prisustvo u Francuskoj u Parizu gde je pozvan od predsednika Emanuela Makrona da prisustvuje vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske – Dana pada Bastilje.
Kao čin uvažavanja, na kraju vojne parade je predstavljena i srpska zastava, a predsednik Vučić je sedeo u prvom redu, iako naša zemlja nije ni članica EU, ni NATO-a, niti članica “Koalicije voljnih”. U istom danu, s druge strane Atlantika, u Vašingtonu doneta je odluka da se otpočne strateški dijalog sa Srbijom. Ministar spoljnih poslova Marko Đuruć rekao je da prva sesija dijaloga počinje u petak, a da je ova odluka SAD jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje I da pravi kvantni skok. Da li Srbija ulazi u novu spoljnopolitičku eru? Koje benefite možemo imati, a šta treba da preduzmemo?
Gosti Usijanja:
prof. Predrag Marković, istoričar
Ljubomir Đurić, potpredsednik Centra za nacionalnu politiku
Petar Ivić, Pupin inicijativa
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig