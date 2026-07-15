AKCIJE ČIŠĆENJA DRINE I PRITOKA KREĆU USKORO! Pavkov najavila: Lim i Potpećko jezero biće očišćeni, godišnji plan Ministarstva počinje sa realizacijom (VIDEO)
Ministarka za zaštitu životne sredine Sara Pavkov najavila je gostujući na Pink televiziji da suskoro kreću akcije čišćenja reke Drine i pritoka, pre svega Lima i Potpećkog jezera u kojem je plutajući otpad najveći problem.
Ministarstvo, kako je navela Pavkov, srateški radi sa EPS-om na ishodovanju saglasnosti i kreće u jednogodišnje čišćenje reke Drine i pritoka.
-To se odnosi i na Lim i Potpećko jezero, jer imamo problem sa zaustavljanjem plutajućim otpadom u tom jezeru. Vrlo brzo krećemo sa tim akcijama. Ideja je da to ne bude jedna akcija, već da imamo kontinuitet u akcijama koje će trajati godinu dana. Uključićemo, naravno, i mlade i lokalne samouprave - istakla je Pavkov.
Pavkov je istakla da je očekivala veliki odziv mladih na nedavnoj akciji Priroda nema alternativu na Perućcu.
- Mladi biraju da su na terenu, pomažu prirodi, lokalnom razvoju, i ne libe se da pokupe smeće, uđu u čamac i očiste Drinu na primer i pećinu. Ponosna sam što smo uspeli jedan deo toka Drine da sredimo, da očistimo. Bilo je puno i osnovaca. Verujem da nastavljamo sa ovim akcijama jer nam je tu budućnost - rekla je Pavkov.
Kurir Politika