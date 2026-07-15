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Ministarka za zaštitu životne sredine Sara Pavkov najavila je gostujući na Pink televiziji da suskoro kreću akcije čišćenja reke Drine i pritoka, pre svega Lima i Potpećkog jezera u kojem je plutajući otpad najveći problem.

Ministarstvo, kako je navela Pavkov, srateški radi sa EPS-om na ishodovanju saglasnosti i kreće u jednogodišnje čišćenje reke Drine i pritoka.

-To se odnosi i na Lim i Potpećko jezero, jer imamo problem sa zaustavljanjem plutajućim otpadom u tom jezeru. Vrlo brzo krećemo sa tim akcijama. Ideja je da to ne bude jedna akcija, već da imamo kontinuitet u akcijama koje će trajati godinu dana. Uključićemo, naravno, i mlade i lokalne samouprave - istakla je Pavkov.

Pavkov je istakla da je očekivala veliki odziv mladih na nedavnoj akciji Priroda nema alternativu na Perućcu.

- Mladi biraju da su na terenu, pomažu prirodi, lokalnom razvoju, i ne libe se da pokupe smeće, uđu u čamac i očiste Drinu na primer i pećinu. Ponosna sam što smo uspeli jedan deo toka Drine da sredimo, da očistimo. Bilo je puno i osnovaca. Verujem da nastavljamo sa ovim akcijama jer nam je tu budućnost - rekla je Pavkov.

Kurir Politika

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