Posle učešća na vojnoj paradi u Parizu povodom francuskog nacionalnog praznika i godišnjice pada Bastilje, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je otputovao u Kijev na peti samit „Jugoistočna Evropa – Ukrajina“. Imao je priliku za više bilateralnih sastanaka, a i za susrete na marginama samita. Deklaraciju koja je bila na stolu i koju su potpisale sve države, predsednik Vučić nije potpisao, u kojoj je, između ostalog, bila tačka za pooštravanje sankcija Rusiji i povećanje vojne pomoć za nastavak rata sa Rusijom. Važna vest je i da je predsednik rekao da će Srbija uskoro ugostiti Volodimira Zelenskog u Srbije koji je i dalje principijelan po pitanju nepriznavanja tzv. Kosova.