Srbija i Sjedinjene Američke Države započinju strateški dijalog, najviši institucionalni format političke saradnje između dve države, koji podrazumeva redovne razgovore i koordinaciju o ključnim pitanjima od zajedničkog interesa, od ekonomije i energetike do bezbednosti, investicija i regionalne stabilnosti.

U trenutku velikih geopolitičkih promena, šta ovakav iskorak znači za Srbiju, zašto Vašington upravo sada podiže odnose sa Beogradom na viši nivo i kakve konkretne mogućnosti otvara za privredu, energetsku bezbednost i dolazak novih investicija?

Da li strateški dijalog predstavlja novu fazu u odnosima dve zemlje i kakvu poruku šalje međunarodnoj zajednici?



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