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Da li se Srbija približava raspletu višemesečne neizvesnosti oko Naftne industrije Srbije? Dok se i dalje raspravlja o mogućnosti da mađarski MOL preuzme ruski vlasnički udeo u NIS-u, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović podseća srpski javnost da država nije učesnik pregovora između većiniskog ruskog vlasnika i mogućeg kupca, već da joj je prioritet da obezbedi stabilno snabdevanje tržišta i zaštiti interese građana i privrede. Novo produženje američke licence omogućilo je nastavak rada kompanije i dodatni prostor da se pronađe održivo rešenje za jednu od najvažnijih energetskih kompanija u zemlji.

Istovremeno, uprkos brojnim spoljnim izazovima i geopolitičkim pritiscima, Srbija ne odustaje od razvojne politike. Tokom današnje posete Velikoj Plani i Svilajncu, predsednik Aleksandar Vučić predstavio je nove infrastrukturne i privredne projekte, uz poruku da Srbija neće stati sa ulaganjima u puteve, industriju, škole, bolnice i nova radna mesta. Dok se u međunarodnim okvirima vodi neizvesna energetska partija, iz Srbije stiže poruka da razvoj zemlje nema alternativu i da nijedna kriza ne sme da zaustavi investicioni ciklus.

Koliko je teško voditi državnu politiku kada se interesi velikih svetskih sila prelamaju upravo preko energetskog sektora?