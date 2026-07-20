NAFTA POD PRITISKOM, INVESTICIJE U PUNOM JEKU: ENERGETSKI ŠAH ILI RUSKI RULET ZA NIS?
Da li se Srbija približava raspletu višemesečne neizvesnosti oko Naftne industrije Srbije? Dok se i dalje raspravlja o mogućnosti da mađarski MOL preuzme ruski vlasnički udeo u NIS-u, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović podseća srpski javnost da država nije učesnik pregovora između većiniskog ruskog vlasnika i mogućeg kupca, već da joj je prioritet da obezbedi stabilno snabdevanje tržišta i zaštiti interese građana i privrede. Novo produženje američke licence omogućilo je nastavak rada kompanije i dodatni prostor da se pronađe održivo rešenje za jednu od najvažnijih energetskih kompanija u zemlji.
Istovremeno, uprkos brojnim spoljnim izazovima i geopolitičkim pritiscima, Srbija ne odustaje od razvojne politike. Tokom današnje posete Velikoj Plani i Svilajncu, predsednik Aleksandar Vučić predstavio je nove infrastrukturne i privredne projekte, uz poruku da Srbija neće stati sa ulaganjima u puteve, industriju, škole, bolnice i nova radna mesta. Dok se u međunarodnim okvirima vodi neizvesna energetska partija, iz Srbije stiže poruka da razvoj zemlje nema alternativu i da nijedna kriza ne sme da zaustavi investicioni ciklus.
Koliko je teško voditi državnu politiku kada se interesi velikih svetskih sila prelamaju upravo preko energetskog sektora?
Može li Srbija, uprkos svim spoljnim izazovima, da nastavi razvojni zamah i realizaciju velikih investicija koje bi trebalo da odrede njen privredni razvoj u godinama koje dolaze?