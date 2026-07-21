PROTESTI U UKRAJINI: DA LI RAT OTVARA KRIZU IZMEĐU POLITIČKOG I VOJNOG VRHA I STAVLJA NA TEST DEMOKRATSKE INSTITUCIJE?
Dok rat sa Rusijom traje više od četiri godine, Ukrajina se suočava sa ozbiljnim unutrašnjim političkim izazovom. U više gradova održani su protesti nakon odluke predsednika Volodimira Zelenskog da smeni ministra odbrane Mihaila Fedorova, jednog od najpopularnijih članova vlade.
Demonstranti su izašli na ulice tražeći objašnjenje za ovu odluku, a protesti su ubrzo otvorili i šire pitanje odnosa političkog i vojnog vrha Ukrajine. Deo učesnika počeo je da traži i smenu vrhovnog komandanta Oružanih snaga Oleksandra Sirskog, koga kritičari optužuju za način komandovanja i pristup vođenju rata. Sama smena ministra odbrane otvorila je pitanje da li je reč o nužnoj reorganizaciji u ratnim uslovima ili o dubokoj krizi između različitih načina vođenja rata? Dok se jedna strana više oslanja na iskustvo klasičnog ratovanja, druga insistira na modernizaciji, tehnologiji i sve većoj ulozi dronova na frontu. Ovo nisu prvi protesti u Ukrajini tokom rata. Građani su i ranije izlazili na ulice zbog pitanja rada institucija i borbe protiv korupcije, što otvara širu temu koliko jedna država koja vodi egzistencijalni rat može da sačuva demokratsku kontrolu, javnu debatu i odgovornost vlasti?
Da li protesti nakon smene Mihaila Fedorova predstavljaju znak demokratske otpornosti Ukrajine ili pokazuju ozbiljne podele unutar državnog sistema?
Koliko sukob različitih pogleda na vođenje rata između političkog i vojnog vrha može da utiče na sposobnost Ukrajine da nastavi borbu?
Može li Ukrajina istovremeno da vodi rat, sprovodi reforme i očuva poverenje građana u institucije?
Gost "Usijanja":
Stevica Deđanski, Centar za razvoj međunarodne saradnje
Dragan Vujičić, novinar
Aleksandar Đuričić, advokat i politikolog