Demonstranti su izašli na ulice tražeći objašnjenje za ovu odluku, a protesti su ubrzo otvorili i šire pitanje odnosa političkog i vojnog vrha Ukrajine. Deo učesnika počeo je da traži i smenu vrhovnog komandanta Oružanih snaga Oleksandra Sirskog, koga kritičari optužuju za način komandovanja i pristup vođenju rata. Sama smena ministra odbrane otvorila je pitanje da li je reč o nužnoj reorganizaciji u ratnim uslovima ili o dubokoj krizi između različitih načina vođenja rata? Dok se jedna strana više oslanja na iskustvo klasičnog ratovanja, druga insistira na modernizaciji, tehnologiji i sve većoj ulozi dronova na frontu. Ovo nisu prvi protesti u Ukrajini tokom rata. Građani su i ranije izlazili na ulice zbog pitanja rada institucija i borbe protiv korupcije, što otvara širu temu koliko jedna država koja vodi egzistencijalni rat može da sačuva demokratsku kontrolu, javnu debatu i odgovornost vlasti?