Pitanje „Kada će biti izbori?“, možda bi moglo imati izvesniji odgovor ukoliko bi bila zakazana sednica Narodne skupštine na čijem dnevnom redu bi se našao predlog opozicije za izglasavanje nepoverenja Vladi. U medijima se navodi da bi ona mogla biti zakazana za ponedeljak, ali u zvaničnom rasporedu parlamenta i prema informacijama koje imaju narodni poslanici, ovo još nije izvesno. Ukoliko se nepoverenje Vladi izglasa, zakon predviđa da se u roku od 30 dana predloži mandatar i sastavi nova, a ako se to ne dogodi, parlament se raspušta, raspisuju se izbori i tada kreće rok od najmanje 45, a najviše 60 dana do glasanja.