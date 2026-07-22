SEDNICA ZA NEPOVERENJE VLADI? Da li bi mogla biti zakazana za ponedeljak i koji koraci će prethoditi izborima?
Pitanje „Kada će biti izbori?“, možda bi moglo imati izvesniji odgovor ukoliko bi bila zakazana sednica Narodne skupštine na čijem dnevnom redu bi se našao predlog opozicije za izglasavanje nepoverenja Vladi. U medijima se navodi da bi ona mogla biti zakazana za ponedeljak, ali u zvaničnom rasporedu parlamenta i prema informacijama koje imaju narodni poslanici, ovo još nije izvesno. Ukoliko se nepoverenje Vladi izglasa, zakon predviđa da se u roku od 30 dana predloži mandatar i sastavi nova, a ako se to ne dogodi, parlament se raspušta, raspisuju se izbori i tada kreće rok od najmanje 45, a najviše 60 dana do glasanja.
Inače, predlog o nepoverenju Vladi je potpisalo 62 poslanika još 13. februara ove godine, zbog slučaja skidanja zaštite statusa kompleksa Generalštaba i postupka protiv ministra kulture Nikole Selakovića. Sednica je zakazana za 15. april, ali je odložena za 16. kada su poslanici vladajuće većine napustili skupštinsku salu i o predlogu nije ni raspravljano.
Tada je predsedica Narodne skupštine Ana Brnabić rekla da će se o ovom prelogu raspravljati „kada budu imali vremena i kada ne budu imali drugih, važnijih prioriteta za državu“.
Da li je taj trenutak sada? Koji će koraci prethoditi izborima i koji se datum može očekivati za njihovo održavanje?
Aleksandar Gajović, novinar i publicista
Aleksandar Šešelj, zamenik predsednika Srpske radikalne stranke
dr Rajko Petrović, naučni saradnik Instituta za evropske studije
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig