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Najnoviji podaci Eurostata možda su najbolje i najtačnije pokazali stvarno stanje ekonomija država u regionu. Ako bi se ljudi vodili predrasudama, verovatno bi ekonomsku prednost dali Hrvatskoj koja je članica EU, na štetu Srbije koja je na tom putu više od 20 godina, međutim brojevi govore tačnije od reči i te činjenice nisu mogli da prenebregnu ni hrvatski mediji koji danas imaju naslove:”Hrvatska ima problem, ekonomski stoji zabrinjavajuće”.

Ako se napravi brzopotezno poređenje, stvari stoje ovako: Javni dug Hrvatske je 55,2 milijarde evra, Srbije 41,14 milijardi evra. Budžetski deficit je u Hrvatskoj 3,4 odsto, u Srbiji 3 odsto BDP. Inflacija u junu je kod suseda bila 4,5 odsto, kod nas 2,9 odsto. Rast plata je kod njih išao do 7,9 odsto, a kod nas 11,5 odsto godišnje, dok je rast cena stanova tamo bio 14,3, a u Srbiji od 4 do 9 odsto.

U kojoj meri to nas treba da zanima i da li će nama biti bolje ako je susedima gore, sporedno je pitanje, ali je neophodna samosvest da i u kriznim okolnostima državno rukovodstvo Srbije odgovorno vodi ekonomiju i da čak možemo da preteknemo i zemlje Evropske unije.

Veroljub Arsić, narodni poslanik i predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Dragoljub Kojčić, politički filozof

Vladimir Kljajić, politikolog